Xiaomi vuole ricompensare la fiducia di chi acquistò Mi 1

Per anni siamo stati abituati ad un mercato telefonico nelle mani di colossi storici come Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Ericsson e così via. Tutte aziende fondate moltissimo tempo fa: pensate che la svedese Ericsson nacque addirittura nel 1876. Ma nel corso degli anni sono subentrate tutta una serie di compagnie che, più o meno rapidamente, hanno conquistato importanti fette di mercato. Basti pensare a OnePlus nel 2014, che con il suo primo flagship killer OnePlus One vendette 1,5 milioni di smartphone nel giro di 1 anno. Ma se si va più indietro nel tempo, più precisamente al 2011, ecco che Xiaomi stupiva il mondo con l'evento di lancio del primissimo Xiaomi Mi 1.

Gli acquirenti di Xiaomi Mi 1 saranno ricompensati economicamente

Il primo smartphone Xiaomi non raggiunse i numeri sbalorditivi di OnePlus One, ma è più che normale. Quando OnePlus debuttò, il mercato telefonico era decisamente più pronto a puntare su aziende così giovani. La comunicazione social favorì moltissimo il marketing a costo 0 di OnePlus, puntando ad un target giovanile e fatto di tech entusiast ben disposti a scommettere poco per avere tanto. OnePlus, poi, si rivolgeva ad una platea globale, puntando proprio a quell'occidente (fra USA ed Europa) dove invece Xiaomi era inesistente.

Xiaomi Mi 1 era uno smartphone esclusivo per la Cina, una nazione in cui il mercato telefonico dell'epoca era occupato ancora da Nokia, HTC, Samsung, Motorola ed Apple. Nonostante fosse un underdog, Xiaomi Mi 1 conquistò 184.600 acquirenti, i quali evidentemente credettero nell'azienda e nelle sue potenzialità. Proprio per questo, all'evento di ieri (dove abbiamo visto Mi MIX 4 e Mi Pad 5) Lei Jun ha affermato di voler ripagar loro la fiducia riposta in Xiaomi.

Tutti coloro che 10 anni fa acquistarono lo Xiaomi Mi 1 dallo store ufficiale riceveranno un buono regalo, ovvero un voucher del valore di 1.999 yuan (pari a circa 263€). Esattamente la cifra con cui veniva venduto nel 2011 lo Xiaomi Mi 1, le cui vendite permisero all'azienda di generare più di 48 milioni di euro di incasso. Una cifra che ha senz'altro aiutato Xiaomi nel suo percorso e proprio per questo chi credette nella compagnia verrà ricompensato. Fra l'altro, coincidenza vuole che il voucher da 1.999 yuan possa permettere loro di avere gratuitamente proprio il nuovo tablet Xiaomi, il cui prezzo di partenza ammonta proprio al prezzo a cui venne venduto Mi 1. Non male come ricompensa, no? Fra l'altro, proprio all'evento di ieri, Lei Jun ha parlato del percorso fatto di alti e bassi che ha vissuto Xiaomi, togliendo un sassolino dalla scarpa contro Apple.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu