Redmi Note 9S si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

Era solo questione di tempo prima che l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile arrivasse anche a bordo di Redmi Note 9S. Spesso ci chiedete quando sarà aggiornata la serie Note 9 all'ultima versione della UI di Xiaomi ed è quello che sta accadendo in queste settimane. In precedenza, l'update è stato rilasciato via OTA su modelli quali Redmi Note 9, Note 9T e Note 9 5G. All'appello mancano alcuni modelli, fra cui Note 9 4G, Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, oltre ovviamente al modello protagonista di questo articolo ma che adesso si sta iniziando ad aggiornare.

Redmi Note 9S riceve il tanto atteso aggiornamento alla MIUI 12.5

Come ci si poteva immaginare, anche Redmi Note 9S fa parte di quella lista di smartphone che stanno venendo aggiornati alla MIUI 12.5 in fase Stable Beta. Di conseguenza, il roll-out via OTA sta riguardando unicamente i possessori di Redmi Note 9S che fanno parte del programma Mi Pilot per testare la MIUI Beta. Ma la ROM è comunque disponibile al download per l'installazione manuale, seppur a vostro rischio e pericolo. La build è la MIUI 12.5 EEA, perciò relativa all'Europa, con il firmware V12.5.1.0.RJWEUXM su base Android 11.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema La risposta ai gesti è ora istantanea Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole.

Note Componi mappe mentali con strutture complesse. Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



