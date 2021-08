Xiaomi lavora ad uno smartphone in grado di riconoscere i medicinali

Quando si parla di brevetti, Xiaomi è di certo tra le compagnie più prolifiche. Abbiamo tantissime soluzioni, alcune dedicate a migliorare gli smartphone del brand ed altre che puntano ad offrire funzioni sempre più innovative. La nuova tecnologia registrata dalla casa cinese si muove proprio in questa seconda direzione: Xiaomi starebbe pensando ad uno smartphone dotato di una fotocamera in grado di identificare i vari tipi di farmaci.

Xiaomi pensa ad uno smartphone capace di riconoscere i farmaci tramite la fotocamera

Il nuovo brevetto registrato da Xiaomi arriva con la sigla CN108062497B e parla di una tecnologia in grado di riconoscere i medicinali e la loro composizione. Implementando questa novità gli smartphone Xiaomi potrebbero diventare dei dispositivi in grado di distinguere i medicinali, il tutto tramite la fotocamera. Probabile che il pensiero della compagnia cinese sia tutto per gli anziani: utilizzando questa feature un utente potrebbe essere in grado di tenere sempre sotto controllo i farmaci da prendere, evitare errori e distrazioni, ma soprattutto generare anche dei promemoria (magari sfruttando questa novità, l'AI ed un'app dedicata).

Purtroppo, allo stato attuale si parla pur sempre di un brevetto e di conseguenza non è dato di sapere se la nuova tecnologia vedrà mai la luce. Forse si tratterà di una novità in arrivo con la MIUI 13 ma ovviamente è solo un'ipotesi.

