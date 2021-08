Gli incassi di Huawei crollano: “Puntiamo a sopravvivere”

Non accennano a placarsi le brutte notizie per Huawei, una compagnia che nell'arco di qualche mese è passata dalle stelle alle stalle. Soltanto un anno fa Huawei sedeva sul tetto del mondo, conquistando il primo posto nel mercato della telefonia. Oggi quel posto gli è stato soffiato dalla diretta rivale Xiaomi, la compagnia che più ha saputo capitalizzare del suo crollo verticale. Il primo Q1 2021 aveva sottolineato la situazione critica in cui versa il mercato degli smartphone di Huawei. E nonostante il lancio della serie P50, l'andamento commerciale non sorride affatto alle casse dell'azienda di Ren Zhengfei.

Un brutto colpo per le entrate nelle casse di Huawei: quale sarà il suo futuro?

Ciò che si evince dalla pubblicazione dei risultati finanziari della prima metà 2021 è che Huawei abbia generato 320,4 miliardi di yuan, pari a circa 42 miliardi di euro. Una cifra di per sé considerevole, ma che se paragonata allo stesso periodo del 2020 significa un calo delle entrate del -29,4%. Inutile a dirsi che il settore più colpito dalla crisi imperante è quello consumer, cioè quello che comprende tutti i dispositivi venduti al pubblico generalista, smartphone compresi. Questa è la categoria ad aver subito la batosta peggiore, con un calo del -47%. Il calo ha ovviamente colpito anche la divisione legata al mercato con gli operatori telefonici, che a causa del ban USA cala del -14,2%.

Si prospetta un quadro tutt'altro che facile da gestire per la dirigenza della società cinese. Ad esporsi sull'argomento è stato l'attuale presidente Eric Xu, affermando che Huawei ha un piano di sopravvivenza da qui a 5 anni, nei quali conta di aumentare il proprio valore verso clienti e partner. In tutto ciò, l'unica divisione che ha portato un segno positivo nelle entrate di Huawei è quella “enterprise”, cioè legato alla vendita alle aziende. In questo caso, nell'H1 2021 si sono registrate vendite per 42,9 miliardi di yuan (circa 5,6 miliardi di euro), con un aumento del +18,2%. E potrebbe essere proprio questa la direzione verso la quale Huawei potrebbe (e vorrebbe) puntare. Secondo gli addetti ai lavori, nel futuro Huawei potrebbe praticamente scomparire dal mercato consumer, puntando al mercato B2B. Una direzione che è stata già intrapresa anni fa con l'ingresso nel mercato server con i chipset Kunpeng 920.

