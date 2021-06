I pieghevoli Xiaomi miglioreranno in durata grazie al nuovo brevetto

Il 2021 di Xiaomi è tracciato dall'avvento del primo e ben riuscito smartphone pieghevole del brand. Mi MIX Fold è apprezzato sia per le qualità in prestazioni, sia per quella relativa ai materiali e la resistenza. Per migliorare ancora però, Xiaomi ha pubblicato un brevetto con cui migliorare la qualità e la durata dei display pieghevoli o curvi.

Xiaomi: ecco come il brevetto migliora qualità e durata dei pieghevoli

Come riportato dall'ente Qicha, il brevetto di Xiaomi presenta un supporto ed un terminale atti a sostenere un display flessibile (in questo caso è più rivolto ai pieghevoli che ai curvi), quindi è ipotizzabile si tratti di una cerniera, vista anche l'immagine del prototipo, che è studiata per poterne migliorare non solo la durata (quindi in termini di resistenza), ma anche proprio la qualità del dispositivo fatto e finito. La presunta cerniera, come si vede, è strutturata in una sorta di grata che spalma la “piegatura” in maniera più distribuita e probabilmente potrebbe annettere un display flessibile dalla diagonale più ampia.

Xiaomi non è nuova a soluzioni del genere portate attraverso brevetti che poi inserisce (non sempre) nei suoi smartphone senza che però all'occhio del consumatore sia tangibile. Ma è chiaro che il brand pone grande attenzione al dettaglio, soprattutto per dispositivi non solo costosi ma con molta progettazione alle spalle. Inoltre, questo non fa che alimentare l'idea che i pieghevoli, per il brand di Lei Jun, stiano cominciando a diventare un target da alimentare in maniera importante. Siamo ben lungi da considerarli una priorità aziendale, ma di certo ci puntano molto.

