I finger sleeve di Black Shark vi fanno giocare comodi a meno di 4€

Il gaming mobile è sicuramente sempre più interessanti causa dispositivi sempre più potenti. E tra i brand più esperti in questo senso c'è Black Shark, che ogni volta che lancia i suoi modelli, abbina sempre ottimi accessori per il gaming, come i nuovi finger sleeve con tecnologia COOLMAX, ad un prezzo veramente piccolo.

Black Shark Gaming Finger Sleeve COOLMAX: tutto sui ditali da gamer

A guardare il design, si presentano come dei classici finger sleeve che ultimamente stanno avendo un certo successo tra i giocatori su mobile. Ciò che li rende interessanti però sono i materiali utilizzati da Black Shark per realizzarli. Infatti, il tessuto di cui sono composti è realizzato in fibra di argento, che permette di avere un tocco più preciso, oltre ad avere l'iconico dettaglio in verde che caratterizza tutti i prodotti del brand ed il logo.

Molta attenzione poi viene data alle temperature, visto che per evitare di sudare le dita, oltre alla già citata fibra, viene utilizzata la tecnologia COOLMAX, che permette una traspirazione migliore mentre si gioca. Infine, i ditali di Black Shark sono realizzati in modo che l'esperienza di gioco sia sempre più confortevole per l'utente, che quindi non avrà fastidi di sorta.

I nuovi finger sleeve di Black Shark arrivano sul mercato in Cina al piccolo prezzo di circa 4€ (29 yuan), che per un accessorio del genere sono congrui. Per l'arrivo in Occidente, bisogna aspettarseli da store come AliExpress, che spesso importa questo tipo di accessori.

