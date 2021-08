Redmi K40 Gaming può trasformarsi in un Mecha Terminator

Vi ricordate quando vi avevamo mostrato la possibilità di trasformare Xiaomi Mi 11 in un bellissimo drago? Questa volta è il turno del top di gamma del sub-brand Redmi, ovvero Redmi K40 Gaming, trasformato in un soggetto differente. Oggi ci spostiamo dalle tematiche più tipicamente fantasy all'universo cyberpunk, dato che lo smartphone è stato trasformato in un guerriero Mecha in stile Terminator. E no, non il celebre Terminator interpretato da Arnold Schwarzenegger, bensì da Wang Yibo, attore cinese nonché brand ambassador di Redmi.

Redmi K40 Gaming non è soltanto uno smartphone: via alla creatività

Come potrete pensare, prendere uno smartphone e farlo diventare un mezzo busto hi-tech non è stata un'impresa facile. Come afferma Redmi, ci sono voluti 90 giorni di lavoro per ricreare questo modellino, nonché 3 unità di Redmi K40 Gaming. Una volta disassemblate, l'artigiano che ci ha lavorato ha riciclato le oltre 600 componenti ottenute per omaggiare Wang Yibo in veste Terminator.

Il progetto è partito da una base del modellino realizzato mediante stampa in resina 3D, ma composto soltanto a metà da volto e collo “normali”. La parte cava rimanente è stata colmata da carta stagnola per ricreare l'effetto metallico della sezione dell'automa. A quel punto, le componenti degli smartphone sono state utilizzate per realizzare la parte robotica: cavi, schede stampate, sensori fotografici e quant'altro. Il risultato è alquanto ben riuscito e lo potete ammirare voi stessi nel video qua sopra.

