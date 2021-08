Rendi elettrica la tua bici, con questo pratico kit | Coupon

Volete passare ad una e-bike ma proprio non riuscite a staccarvi dalla vostra amata bici? Allora perché tanti crucci (e spendere un bel po') quando è possibile trasformare in elettrica una bici classica, grazie al kit iMortor? E le cose si fanno ancora più interessanti grazie alla spedizione rapida dall'Europa e al codice sconto dedicato.

Con il kit iMortor la vostra bici diventa elettrica (ed è in offerta con codice sconto)

Il pratico kit di conversione in bici elettrica targato iMortor è una soluzione potente, con un'ottima autonomia. Si parla di circa 40 Km in modalità elettrica pura, ma si sale a 70/80 Km nella modalità con pedata assistita. Inoltre si tratta di un dispositivo completamente wireless, che non necessita di complicate operazioni per l'installazione a bordo della bici. Presente all'appello anche l'app companion iMortor 3.0, utile per visualizzare varie impostazioni e parametri. La ruota ha dimensioni di 26″ ed è realizzata in lega di alluminio e ABS.

Se volete trasformare la vostra bici in elettrica, vi segnaliamo che il kit i Mortor 3 è in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

