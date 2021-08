OPPO e vivo vogliono creare una carta di credito

Oltre all'elettronica di consumo, OPPO sta sondando il terreno anche in altri settori che possano arricchire il proprio ecosistema. L'esempio più lampante è il progetto automobilistico a cui la società sta lavorando, sulla scia di competitor quali Xiaomi e Huawei. Ma potrei citare anche il lancio negli scorsi anni di OPPO Pay, il sistema digitale con cui supportare i pagamenti in mobilità. Il tutto in accoppiata con OPPO Wallet, il wallet virtuale per ospitare le proprie carte di pagamento da utilizzare tramite la piattaforma Pay. A completare il cerchio potrebbe esserci proprio questa OPPO Card, la cui esistenza è stata confermata da un recente brevetto.

Aggiornamento 05/08: dopo OPPO, anche vivo sembra voler fare lo stesso. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO Card brevettata: in arrivo una carta di credito targata OPPO?

Parlare di soldi è sempre un argomento delicato, specialmente quando di mezzo ci sono società che si occupano di tutt'altro. Proprio come nel caso di OPPO, nota ai più per la produzione di smartphone, accessori correlati e così via. Ma nel 2019 fu Apple a lanciare un trend che, fino ad oggi, non è ancora mai stato abbracciato da nessun'altro e per abbastanza ovvie ragioni. Se la compagnia di Cupertino è riuscita nell'intento di lanciare con successo la propria Apple Card, è grazie al suo essere una delle aziende tech più grandi al mondo (soprattutto come fatturato).

Ma a quanto pare anche OPPO potrebbe star valutando di compiere una mossa similare e non sarebbe la prima volta che la compagnia si ispira alla mela californiana. Dietro il nome OPPO Card non sappiamo ancora cosa si nasconda, ma è plausibile che possa trattarsi di una carta di pagamento destinata alla Cina. Vedremo se il futuro ci darà ragione e se rimarrà un fuoco di paglia.

vivo si unisce a OPPO | Aggiornamento 05/08

Evidentemente l'ipotesi di avere una propria carta di credito non ha stuzzicato soltanto la dirigenza OPPO ma anche quella di vivo. Dopo Samsung e Huawei, anche le due aziende sorelle stanno valutando il loro ingresso nel mondo dei pagamenti con carta. Lo si evince da un brevetto depositato presso l'ente certificativo CNIPA, il cui protagonista si chiama proprio VivoCard.

Ma come nel caso di OPPO, trattandosi di semplici brevetti è tutto fuorché certo che le due compagnie decideranno effettivamente di puntare a questo settore. Magari potrebbero stupirci a breve, ma è più plausibile che si tratti di un anticipare (e tutelare) un possibile futuro che vedremo se si concretizzerà o meno.

