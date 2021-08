Honor Earbuds 2 Lite ufficiali in Italia con ANC e tanta autonomia

Le cuffie TWS EarBuds 2 SE, lanciate in Cina qualche tempo fa, arrivano anche in Europa e in Italia, questa volta con il nome di Honor EarBuds 2 Lite. Ecco tutti i dettagli dei nuovi auricolari per il nostro paese, insieme alle info su prezzo e disponibilità.

Honor Earbuds 2 Lite ufficiali in Italia – Tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Per prima cosa vi segnaliamo che le cuffie sono già disponibili da alcune settimane su diversi store online e quindi, per saperne di più, potete anche dare un'occhiata alla nostra recensione. Le Honor Earbuds 2 Lite adottano uno stile in-ear ed integrano un driver da 10 mm, microfoni per la cancellazione attiva del rumore ANC e controlli soft touch.

Il resto delle caratteristiche comprende la riduzione AI del rumore durante le chiamate, autonomia fino a 10 ore (senza ANC attivo, 32 ore con la custodia) e ricarica rapida (fino a 4 ore di riproduzione con 10 minuti di carica).

Honor Earbuds 2 Lite – Prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda il prezzo, gli auricolari Honor EarBuds 2 Lite vengono proposti in vari paesi europei a circa 70€ mentre sul sito ufficiale italiano (qui trovate la pagina dedicata) vengono proposte a 99.9€, nelle colorazioni Black e White. Le vendite partiranno dal prossimo 7 agosto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu