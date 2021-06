Honor Earbuds 2 SE ufficiali: l’audio riparte dal “passato”

Quanti hanno apprezzato nel tempo le cuffie Honor Magic EarBuds, di cui abbiamo fatto anche un interessante confronto? Gli auricolari TWS del brand però non avevano ancora avuto dei successori (non tenendo conto delle Choice, chiaramente), ma considerando il nuovo corso del marchio, ce li si aspettava a breve e infatti sono rappresentati dagli Honor Earbuds 2 SE, con specifiche tecniche medio-top ed un prezzo inquadrato per ciò che offrono.

Honor Earbuds 2 SE: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche

Gli auricolari Honor Earbuds 2 SE, hanno mostrato da subitoun design molto ispirato ai Huawei FreeBuds 4i ma c'è un motivo chiaro, dato che lo sviluppo era stato già valutato all'epoca in cui le due aziende erano ancora unite. Per il case invece, si cambia passo in quanto esso è molto più generoso, a sinonimo di una batteria maggiore.

Considerando l'enorme somiglianza con le FreeBuds 4i, anche le specifiche sono sostanzialmente le stesse: Bluetooth 5.2, driver dinamici 10 mm, ANC, bassa latenza e batteria da 55 mAh per gli auricolari e 410 mAh per il case, in grado di garantire circa 30 ore totali, davvero tante. Tra l'altro, potrebbe essere presente l'algoritmo con tecnologia beamforming a doppio microfono e la modalità Awareness. Le nuove cuffie si dotano inoltre dell'animazioni pop-up all'apertura del case proprio come i Huawei.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Honor Earbuds 2 SE arrivano sul mercato cinese ad un ottimo prezzo di circa 60€ (469 yuan), che per ciò che offrono (conoscendo anche le FreeBuds 4i) è tutto sommato molto onesto. Per la disponibilità, così come Honor 50, bisogna aspettarseli anche da noi, magari ad un prezzo più competitivo dei “gemelli” diversi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu