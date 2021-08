Realme Dynamic RAM Expansion: ecco la lista dei modelli compatibili

Da qualche mese a questa parte, Realme sta diffondendo la sua nuova feature Dynamic RAM Expansion sui propri modelli. Uno dei tanti nomi con cui i produttori di smartphone indicano la tecnica di RAM virtuale, da un po' di tempo a questa parte diffusa su vari dispositivi. L'abbiamo visto con Xiaomi, OPPO, vivo e OnePlus, perciò era solo questione di tempo prima che anche Realme si unisse a questo gruppo. Per questo, se hai uno smartphone Realme, in questo articolo ti spiego se riceverai questa funzione e come funziona.

Ecco quali smartphone Realme hanno la tecnologia Dynamic RAM Expansion

La tecnologia Realme Dynamic RAM Expansion si rifà alla stessa tecnologia sostanzialmente vista sugli smartphone della concorrenza. Sostanzialmente è il metodo che i produttori utilizzando per aumentare la RAM… senza aumentarla. Ogni smartphone possiede un SoC, che sia Qualcomm, MediaTek o quant'altro e al suo interno sono inserite varie componenti: CPU, GPU, ma anche RAM e ROM. Oggi la media degli smartphone in circolazione ondeggia attorno ai 6 GB di RAM, ma i top di gamma (specialmente i gaming phone) si spingono tranquillamente anche su 12 e 16 GB di RAM.

Nel caso di Realme GT Master Explorer Edition, per esempio, abbiamo visto il primo smartphone al mondo a spingersi fino a 19 GB di RAM. Un taglio del genere è possibile proprio grazie alla Dynamic RAM Expansion, prendendo i 12 GB di RAM fisici ed aggiungendone 7 GB virtuali. La combinazione fra software ed hardware permette che, qualora ce ne sia evenienza, il sistema prenda in prestito fino a 7 GB dalla ROM, cioè la memoria interna. La tecnica di swap-in/swap-out vede la RAM “boostata” caricarsi dei dati iniziali richiesti dai processi attivi, per poi restituire i GB alla ROM ogni volta che non ce n'è più bisogno.

Lista dei modelli compatibili

Detto questo, quali smartphone Realme hanno o riceveranno l'aggiornamento contenente la funzione di Dynamic RAM Expansion? Qua di seguito trovate la lista dei modelli Realme compatibili:

Realme GT, GT Neo, GT Flash, GT Master, GT Master Explorer

Realme X50, X50 Pro, X50m

Realme X7, X7 Pro, X7 Max, X3, X3 SuperZoom, X2, X2 Pro, XT

Realme 8 4G, 8 5G, 8 Pro, 7, 7 Pro, 7i, 6, 6 Pro, 6i

Realme Narzo 30, Narzo 30 Pro, Narzo 20 Pro

Realme Q3, Q3 Pro, Q2, Q2 Pro

Realme V15, V5, V3

