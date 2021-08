La serie Realme Note potrebbe fare il verso a Xiaomi e Redmi

Non abbiamo fatto in tempo a goderci i dispositivi della serie 8 che già si parla della nuova generazione: non ci sono molti dettagli, eppure è cominciato già a circolare il nome di Realme 9 e 9 Pro (qui trovate le varie novità). Tuttavia, a questo giro l'azienda asiatica potrebbe ampliare la famiglia di smartphone di fascia media e, in contemporanea, scimmiottare Xiaomi e Redmi con la serie… Realme Note!

Realme Note 9 e Note 9 Prime avvistati in una certificazione

Nel momento in cui scriviamo non vi è nulla di certo o di ufficiale: per ora i nomi Realme Note 9 e Note 9 Prime hanno fatto capolino grazie ad una certificazione che riporta il presunto nome commerciale di entrambi i modelli. A quanti si legge, l'azienda potrebbe sfidare la serie Redmi Note (la gamma più importante della costola low budget di Xiaomi) con le sue stesse carte: dispositivi convenienti, dal prezzo accessibile, buone specifiche… e magari anche un nome molto simile.

Realme Note 9 and Realme Note 9 Prime 🤯

I genuinely hope it's a typo 🤣#Realme #RealmeNote9 #RealmeNote9Prime pic.twitter.com/Ja6KlqwGsg — Mukul Sharma (@stufflistings) August 30, 2021

Per adesso non è dato di sapere se si tratti o meno di un errore di battitura dell'ente certificativo (come “ipotizza” scherzosamente lo stesso leaker che ha scovato il nuovo marchio). Vale la pena segnalare che nei giorni scorsi lo stesso ente ha inserito all'interno del suo database i modelli Realme 9, 9 Pro, 9 Prime e 9A, dettaglio che potrebbe far propendere per l'ipotesi dell'errore.

Comunque non appena ne sapremo di più su Realme Note ed i possibili dispositivi della presunta gamma provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

