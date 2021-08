OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.0.3.1: tutte le novità

La funzione Bitmoji AOD vista con i modelli della serie 9 e 8 arriva anche per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro grazie al nuovo aggiornamento in rilascio in queste ore, che porta il quartetto di flagship alla versione software OxygenOS 11.0.3.1.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: tutte le novità della OxygenOS 11.0.3.1

Di seguito trovate il changelog completo con tutte le novità dell'aggiornamento dedicato alle serie OnePlus 7 e 7T.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornate ad agosto 2021 Ottimizzata la stabilità della funzione NFC

Ambient Display Funzione Bitmoji AOD aggiunta, co-progettata da Snapchat e Bitmoji, che anima l'ambient display con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Orologio sul display ambientale – Bitmoji) Aggiunta la funzione Screenshot per l'AOD

OnePlus Store Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus (può essere disinstallato).



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3.1 è attualmente in fase di roll-out tramite OTA, ma nel momento in cui scriviamo sembra che il rilascio sia partito dall'India, quindi è possibile anche che vi sia la necessità di pazientare alcuni giorni prima di vederlo a bordo dei vostri OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Quando saranno disponibili al download, troverete i nuovi firmware all'interno del nostro articolo dedicato.

