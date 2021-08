OnePlus sta preparando un nuovo Nord? Lo suggerisce una certificazione

OnePlus, mai come quest'anno, ha ampliato la sua gamma smartphone in lungo e in largo sia per la serie principale che la serie Nord. E proprio per quest'ultima, dopo aver visto arrivare Nord CE, N200 e ovviamente il Nord 2 standard, spunta ora fuori un OnePlus Nord AC2, che desta una serie di dubbi ma che pare possa essere un nuovo smartphone.

OnePlus Nord AC2: smartphone inedito o N20?

A rivelare l'esistenza di questo smartphone o meglio, del nome di questo smartphone, è stato il leaker Mukul Sharma, che ha mostrato una certificazione che porta proprio il nome OnePlus Nord AC2. Questo apre ovviamente a tante ipotesi. La prima, è che si tratti di un dispositivo chiamato effettivamente così, di cui resta da specificare AC2 per cosa stia. Tra l'altro, la questione sigle è simile a quella per decifrare il OnePlus 9RT.

Oppure, molto più “logicamente”, potrebbe essere l'inizio della sigla di un Nord diverso. Questo perché, ricordiamo, tutti i OnePlus Nord hanno come sigla proprio AC200x, quindi è anche probabile sia l'inizio delle certificazioni per OnePlus Nord N20, l'unico assente della gamma attuale. E se fosse così, ci ritroveremmo un nuovo medio-gamma 5G ma con caratteristiche leggermente inferiori al Nord 2. E volendo ipotizzare, non è escluso che si avvalga anch'esso di un MediaTek Dimensity, magari il 920 o l'810.

Ovviamente, tutto resta nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare qualche dettaglio in più per imbastire una vera e propria serie di notizie riguardanti questo nuovo dispositivo OnePlus.

