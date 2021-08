OnePlus 9 “007 Edition” sarà il nuovo misterioso flagship?

Da quando OnePlus ha deciso di diversificare il proprio catalogo di smartphone, abbiamo visto differenti approcci. Dal 2016 al 2018 abbiamo visto la tattica dei due top di gamma, con la serie T che ne migliorava alcuni aspetti. OnePlus 3 e 3T, 5 e 5T, 6 e 6T, con quest'ultima che ha introdotto anche una variante in collaborazione con McLaren. Nel 2019 c'è stato il vero cambio di passo, passando alla strategia dei due flagship a botta, cioè 7 e 7 Pro, 7T e 7T Pro. Il 2020, poi, ha significato la nascita della serie Nord e l'ingresso nella fascia medio/bassa del mercato ed un passo indietro nella fascia alta. Oltre a OnePlus 8 e 8 Pro, infatti, c'è stato solo un OnePlus 8T che comunque non è stato un passo in avanti rispetto all'8 Pro.

OnePlus 9T non si farà, ma ci sarebbe un suo “sostituto”

Arriviamo così al 2021, la serie Nord sta prendendo piede e il duo OnePlus 9 e 9 Pro è stato ampiamente apprezzato dalla community. E così come accaduto durante lo scorso anno, sembra proprio che OnePlus abbia progressivamente deciso di abbandonare la strategia dei modelli T. Se nel 2020 non ce n'è stata una variante Pro, quest'anno dovrebbe non esserci proprio un OnePlus 9T.

Nonostante ciò, in rete si continua a vociferare di un nuovo modello, apparentemente di punta. Adesso questo modello è comparso in rete in maniera più concreta, con nome in codice MT2110. È possibile che lo smartphone sia già comparso nel database di qualche ente certificativo, ma non è questo il punto. Secondo le voci di corridoio, non si tratterebbe di un nuovo esponente per la serie Nord, perciò qual è la verita? C'è chi in rete lo indica come OnePlus 9T, ma il sempre affidabile leaker Max Jambor ha tenuto a ribadire che non ci sarà 9T.

Ah, great! It is starting to show up!



It is not the 9T tho 😉 https://t.co/UTOI6Nj2Wk https://t.co/DIN6m7W1YL — Max Jambor (@MaxJmb) August 16, 2021

Il tweet di risposta di Max riprende la comparsa del misterioso OnePlus MT2110 facendo capire che si tratti di un modello effettivamente esistente. “Sta iniziando a mostrarsi!“, dice Max, con un entusiasmo che sembra far presagire qualcosa di interessante. Ora, che si parli addirittura del lancio di OnePlus 10 è qualcosa di altamente prematuro, pertanto escludiamo questa ipotesi. A questo punto, è probabile che l'azienda possa star preparando una versione speciale di OnePlus 9. Lo suggerisce il nome in codice “MT2110”, visto che OnePlus 9 è siglati “LE2111”.

Da “LE” si passa a “MT“: che questa sigla possa anticiparci qualcosa? Per il momento è tutta una speculazione di fantasia, ma c'è chi prova ad avanzare una teoria suggestiva. “MT” starebbe ad indicare la sigla “Martini“. In autunno sappiamo che uscirà il più volte rimandato “007 No Time to Die“. Se conoscete la saga di Bond, saprete bene che il suo cocktail preferito è un “Martini agitato, non mescolato“.

Coincidenze? Forse, ma non sarebbe certo la prima volta che il gruppo BBK (di cui OnePlus fa parte) collabora con imprese mediatiche di alto livello. In passato, sia OPPO che vivo hanno collaborato con Leonardo Di Caprio e l'universo Marvel, perciò un OnePlus 9 007 Edition non sarebbe qualcosa di così assurdo. E magari per l'occasione implementare lo Snapdragon 888+ per dargli una marcia in più.

