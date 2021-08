Chuwi vi chiama a raccolta per un Mini PC potentissimo

L'8 agosto 2021, Chuwi ha rilasciato un messaggio invitando gli appassionati di fai-da-te per PC a lavorare insieme per creare il MINI PC, di cui è esperta, dalle prestazioni elevatissime, la configurazione e la forma del misterioso prodotto finale MINI PC saranno decise dal voto di tutti. Il nuovo MINI PC sarà in vendita a un prezzo premium a settembre 2021 e poi spedito in tutto il mondo entro novembre, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Chuwi: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo e misterioso Mini PC

Chuwi mette a disposizione degli amanti del fai da te per i PC la pagina dedicata all'evento e inviare un'iscrizione via e-mail per partecipare all'evento di voto, che sarà lanciato fino al 25 agosto 2021. I giocatori possono votare per il design dei materiali di questo nuovo prodotto nel primo passaggio, la migliore CPU nel secondo passaggio, la capacità di memoria nel terzo passaggio e la capacità del disco rigido nel quarto passaggio.

Il voto riassumerà il prezzo budget del MINI PC e determinerà il prezzo di lancio finale in base al prezzo budget per soddisfare le aspettative dei giocatori. Chuwi integrerà le opinioni e le idee di tutti gli utenti amanti del fai-da-te di tutto il mondo per sviluppare questo MINI PC. Alla fine dell'attività di voto, Chuwi selezionerà 10 partecipanti tra tutti i votanti e darà la priorità all'esperienza del prototipo MINI PC più potente per darci più feedback.

Per conoscerne tutte le modalità e per partecipare, vi rimandiamo al link dedicato proprio all'evento.

Articolo sponsorizzato.

