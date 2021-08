La nuova lampada da tavolo Xiaomi è domotica e facilita la lettura

Nuovo giorno, nuovo gadget per l'ecosistema Xiaomi. Questa volta parliamo di un prodotto per l'illuminazione casalinga, ovvero la MIJIA Smart Table Lamp Lite. È la nuova versione di una delle varie lampade che compongono il catalogo Mi, composto da numerose soluzioni per illuminare al meglio l'ambiente domestico. E come il modello precedente, integra tutte le caratteristiche tipiche di questa tipologia di lampade, a partire dalla possibilità di inclinarla fino a 180° in orizzontale e rotazione in verticale a 218°.

Xiaomi lancia la nuova MIJIA Smart Table Lamp Lite

La Xiaomi MIJIA Smart Table Lamp Lite ha una luce in grado di restituire una potenza a 1200 lux con standard di livello A e protezione da luci blu e sfarfallii. La sua struttura a doppio prisma con design a nido d'ape espande l'area di illuminazione più ampia ma allo stesso tempo più uniforme e morbida.





Il basamento della lampada integra i controlli touch, sia per accendere e spegnere la luce che per cambiarne il grado di intensità. In alternativa, è possibile interfacciarcisi mediante l'app Mi Home o anche i comandi vocali tramite XiaoAI. Non ha un microfono integrato ma supporta la tecnologia gateaway Bluetooth Mesh, pertanto i comandi vocali possono essere impartiti tramite smart speaker e simili. Inoltre, la sincronizzazione tramite Bluetooth agli altri dispositivi della casa permette alla lampada di agire in maniera domotica. Per esempio, quando cala il sole la luce viene regolata di conseguenza.

Per il momento disponibile solo in Cina, la Xiaomi MIJIA Smart Table Lamp Lite è disponibile ad un prezzo di 99 yuan, pari a circa 13€.

