Lenovo Legion 3 Pro confermato: avrà il SoC più potente al mondo

Dopo non aver sfondato nel mercato smartphone, Lenovo ha scelto di dedicarsi a meno modelli ma più mirati, come nel caso del prossimo Lenovo Legion 3 Pro. A partire dal 2020, Lenovo ha scelto di sfruttare il suo know-how in ambito PC per riversarlo anche nella produzione di smartphone da gaming. E l'ha fatto con una certa originalità, concependo una linea di gaming phone pensati per essere sfruttati a pieno anche in orizzontale. L'azienda ne ha già iniziato a parlare ufficialmente, perciò vediamo quali saranno le novità del terzo modello.

Lenovo Legion 3 Pro: tutto quello che sappiamo

Design e display

È ancora presto per sapere come sarà fatto Lenovo Legion 3 Pro, ma è abbastanza probabile che venga mantenuto il design orizzontale dei modelli precedenti. Un design che ha dimostrato qualche pecca a livello strutturale, ma che forse col nuovo modello potremmo veder sistemati. Con uno schermo AMOLED Full HD+ forse a 144 Hz, Legion 3 Pro dovrebbe avere una scocca pensata per essere ergonomica in posizione orizzontale. Ciò significherebbe lo spostamento del comparto fotografico nel mezzo, forse nuovamente con un pannello RGB come si addice all'estetica di prodotti del genere. Potrebbe essere mantenuto il design Octa-Trigger, comprensivo di 4 tasti ad ultrasuoni sui lati, 2 tasti capacitivi sul retro e 2 sensori pressure-touch sul display.

Hardware

È stato confermato che Lenovo Legion 3 Pro utilizzerà la futura piattaforma Qualcomm Snapdragon SM8450, per il momento indicata come Snapdragon 895/898. Si parla di un chipset con processo produttivo a 4 nm, formato da una CPU octa-core Kryo 780 con il nuovo core ad alte prestazioni Cortex-X2 a 3,09 GHz, assieme a core Cortex-A710 e A510 per le mansioni meno potenti. La componente grafica, invece, sarebbe affidata alla nuova GPU Adreno 730, coadiuvata da ampie memorie LPDDR5 e UFS 3.1. Il reparto connettività, poi, comprenderebbe modem Snapdragon X65 5G e Wi-Fi 6. Se le dimensioni rimarranno importanti, ci aspettiamo una batteria da circa 5.500/6.000 mAh con ricarica rapida non sotto i 90W. Il design orizzontale, poi, permetterebbe di reinserire la doppia porta USB Type-C.

Essendo uno smartphone da gaming, sicuramente sarà presentato un impianto di dissipazione termica all'altezza, a partire dall'implementazione di una camera di vapore con relative heatpipe in rame. Ma sarà interessante valutare se sarà mantenuto il sistema a doppia ventola del modello precedente. Inoltre, gli speaker stereo con Dolby Atmos e la tecnologia Dual HaptiX fornirebbero una marcia in più all'effetto multimediale in fase di gioco.

Non sappiamo ancora nulla sul comparto fotografico, che comunque non sarà il punto forte di Legion 3 Pro. Vedremo, invece, se sarà nuovamente utilizzata la pop-up camera centrale per riprendersi comodamente mentre si gioca tenendo il telefono in orizzontale.

Prezzo e data d'uscita

Non abbiamo ancora un periodo di lancio per Lenovo Legion 3 Pro, ma l'utilizzo dello Snapdragon 895/898 significherebbe un lancio verso inizio 2022.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu