Honor Tab V7 Pro ufficiale: è il primo al mondo con MediaTek 1300T

I tre modelli della serie Honor Magic 3 non sono le uniche novità di oggi: in coda all'evento, è stato presentato anche Honor Tab V7 Pro. Ebbene sì: oltre a tre nuovi top di gamma, il catalogo Honor si arricchisce anche di un nuovo tablet. Nel mentre l'ex “madre” Huawei lancia sul nostro mercato gli ultimi MatePad, è la Cina il mercato a cui è destinato (per il momento) questo nuovo terminale.

Honor presenta Tab V7 Pro, il primo tablet (e non) con MediaTek 1300T

Honor Tab V7 Pro punta alla fascia medio/alta, con un design dalle cornici contenute ed uno schermo LCD da 11″ 2.5K (2560 x 1600 pixel) con densità di 276 PPI e rapporto di forma in 16:10. La fluidità non è un suo problema, visto che parliamo di un pannello che gode di refresh rate a 120 Hz, oltre a copertura gamut DCI-P3, luminosità di 500 nits, contrasto 1500:1 e certificazione TÜV Rheinland. Disponibile nelle Dawn Gold, Dawn Blue e Titanium Silver, è spesso 7,25 mm ed ha un peso complessivo di 485 g.

La vera novità di Tab V7 Pro è il chipset utilizzato, visto che è il primo al mondo ad avere l'inedito MediaTek Kompanio 1300T. Il SoC è realizzato con processo produttivo a 6 nm e contiene una CPU octa-core (4 x A78 + 4 x A55) e una GPU Mali-G77 MP9. Per le memorie, troviamo 6/8 GB di RAM LPDDR4X (con supporto Virtual RAM) e 128/256 GB di storage. L'alimentazione è fornita da una batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 22.5W.

Il reparto connettività comprende supporto 5G e Wi-Fi 6 con tecnologia Link Turbo X e velocità fino a 3,3 Gbps, oltre a Bluetooth 5.1 e USB Type-C. Il software integrato è basato su Android 11 ed è contornato dall'ultima versione della Magic UI 5.0. Il multitasking è favorito dalla possibilità di eseguire split-screen con fino a 4 app contemporaneamente. Il software permette di associare gli smartphone compatibili e fare il mirroring dello smartphone sullo schermo del tablet.









Come tutti i tablet di ultima generazione degni di attenzione, anche Tab V7 Pro può essere utilizzato con la Magic Pencil 2, con attacco magnetico per la ricarica induttiva dal fianco del tablet. Lo stylus può godere di 4.096 livelli di pressione, un delay di 8 ms e la possibilità di scrivere con la punta inclinata. La penna può essere utilizzata anche per convertire lo scritto in testo, potendo così interagire con chat, messaggi ed appunti vari.

L'altro accessorio presentato è la Honor Magic Floating Keyboard, con attacco magnetico per fornire il tablet di una tastiera/cover con corsa dei tasti da 1,3 mm. La tastiera è correlata di trackpad con supporto a varie gestures per la navigazione dell'interfaccia. C'è anche una modalità PC che permette di interagire col tablet con un'esperienza desktop completa di barra di navigazione, finestre e quant'altro. Nella tastiera è compreso anche un tasto per la dettatura vocale e l'auto-conversione da audio a testo, in modo da prendere appunti in maniera più agevole.

Il comparto multimediale del tablet comprende 4 speaker stereo con supporto DTS:X Ultra, mentre sul retro c'è una dual camera da 13+2 MP. Honor Tab V7 Pro è disponibile ai seguenti prezzi e varianti:

6/128 GB Wi-Fi: 2.599 yuan ( 341€ )

) 8/128 GB Wi-Fi: 2.799 yuan ( 368€ )

) 8/256 GB Wi-Fi: 3.299 yuan ( 433€ )

) 8/256 GB 5G: 3.699 yuan (486€)

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu