Doogee DG Ares debutta oggi ed è già in sconto

Dopo l'annuncio di alcune settimane fa, finalmente il nuovo indossabile low budget del brand cinese è disponibile all'acquisto su AliExpress e ovviamente non poteva mancare un'offerta lancio dedicata: Doogee DG Ares è lo smartwatch stiloso e completo, dal prezzo super abbordabile!

Doogee DG Ares è in vendita su AliExpress e festeggia il debutto con un'offerta lancio

Se vi siete persi qualcosa basterà un'occhiata alle immagini: Doogee DG Ares è un indossabile caratterizzato da un look atipico, caratterizzato da un corpo squadrato con bordi arrotondati in lega di alluminio ed un ritaglio rotondo che ospita un display da 1,32″ con risoluzione 360 x 360 pixel. Il cinturino in silicone anti-sudore è dotato di una texture per facilitarne l'impugnatura ed arriva in varie colorazioni.

Ovviamente si tratta di una soluzione votata alla salute e al fitness con il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue e il supporto a 24 modalità sportive. Tra le varie caratteristiche non mancano poi i controlli da remoto per la musica, il contapassi e il supporto a vari quadranti.

Il nuovo Doogee DG Ares è disponibile all'acquisto sullo store AliExpress e viene proposto in offerta lancio ad un prezzo decisamente abbordabile. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Per maggiori dettagli sullo smartwatch date anche un'occhiata al sito ufficiale, dove sono presenti anche varie iniziative promozionali.

Articolo sponsorizzato.

