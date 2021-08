Come riavere la sfocatura nelle cartelle nella MIUI di Xiaomi

Che si parli di MIUI 12 o 12.5, le ultime versioni della UI proprietaria di Xiaomi sono abbastanza pesanti in termini di performance richieste. Non tanto sugli smartphone di fascia alta, quanto piuttosto su quelli appartenenti al segmento medio/basso. Penso ad esempio ai bug prestazionali riscontrati su molti modelli della famiglia Redmi, al punto da aver visto Xiaomi tornare sui suoi passi ed eliminare alcune features. Se avete un modello non top di gamma, potreste aver riscontrato la mancanza di alcune caratteristiche della MIUI. Non a caso, già in precedenza vi avevo spiegato come riavere la sfocatura del Centro di Controllo qualora sul proprio Xiaomi non fosse più presente. Quest'oggi torno su un argomento molto simile, ovvero come riavere la sfocatura dietro alle cartelle.

Niente sfocatura dietro le cartelle? Ecco come attivarla nella MIUI di Xiaomi

Se avete uno smartphone Xiaomi, fate una prova: cliccate su una cartella (createla, se non l'avete) sulla home del telefono. Lo sfondo è sfocato o rimane invariato? In quest'ultimo caso, significa che la MIUI 12/12.5 per il vostro modello è “castrata”, perciò Xiaomi ha deciso di eliminare un effetto visivo considerato superfluo. Una decisione legittima, specialmente se il risultato ottenuto è quello di cercare di non rallentare lo smartphone.

Prima…

… dopo

Ma se proprio voleste riottenere questo effetto di sfocatura, vi spiego subito come farlo:

Scarica l'app SetEdit (Settings Database Editor) dal Google Play Store

Aprila, scorri in basso e cerca la voce “deviceLevelList“

Cliccaci e seleziona la voce “EDIT VALUE“

Nella riga sotto Edit Setting cambia i valori da “v:1,c:2,g:2” a “v:1,c:3,g:3“

Clicca su “SAVE CHANGES“

Scarica il file APK di questa versione del MIUI Launcher

Installa l'app e riavvia lo smartphone

Una volta riavviato lo smartphone, se avete seguito tutti i passaggi a dovere ecco che la sfocatura per lo sfondo delle cartelle sarà di nuovo attiva. Ha funzionato nel caso del mio Redmi Note 10 Pro, pertanto suppongo che funzionerà anche per molti di voi.

