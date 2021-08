Un bug nella MIUI 12.5 rende inutilizzabile la Modalità Scura

Introdotto da qualche anno, la Modalità Scura è diffuso su praticamente tutti gli smartphone Xiaomi, anche quelli con la MIUI 12.5. Con l'ultimo major update, fra l'altro, gli sviluppatori l'hanno migliorato e hanno aggiunto ulteriori regolazioni. Ma tornando indietro alla MIUI 12, ricordiamo l'introduzione della Modalità Scura 2.0, in grado di regolare automaticamente font e contrasto per ottimizzare la visualizzazione. L'intento era quello di far sì che la UI nera supportasse le 42 app di sistema nonché le app più diffuse in maniera ottimale. Ma non manca qualche bug, come questo riguardante gli screenshot.

MIUI 12.5: chi ha aggiornato sta avendo problemi con la Modalità Scura

Ed infatti basta farsi un giro sulla Xiaomi Community per trovare numerose segnalazioni sul malfunzionamento della Modalità Scura (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). In particolare con molte app di terze parti, su cui ovviamente Xiaomi non ha pieno controllo ma parliamo comunque di app molto diffuse. In particolare Facebook, Messenger e Snapchat, tre fra le app più utilizzate al mondo: quando è attiva la Modalità Scura, finisce che la UI di queste app sia parzialmente trasparente.

Trattandosi di un problema riguardante la MIUI 12.5, affligge vari smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Se anche voi l'aveste riscontrato, potete temporaneamente compensare disattivando la Modalità Scura per l'app colpita. Potete farlo andando in “Impostazioni/Display/Altre opzioni per la modalità scura” e togliere il toggle per le relative app. In alternativa, potete provare a attivare/disattivare le due voci “Regola lo sfondo in modalità scura” e “Regola automaticamente testo e sfondi“. Tuttavia, molti utenti fanno presente che anche in questo modo non si ottiene il risultato sperato.

A tal proposito, un moderatore della Xiaomi Community fa presente che, almeno nel caso di Facebook Messenger, si tratti di un bug dell'app e non della MIUI. Nel caso di altre app, però, non è chiaro se il problema sia il medesimo o se sia effettivamente imputabile alla UI di Xiaomi.

