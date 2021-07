Xiaomi e Android 12: ecco quali modelli NON si aggiorneranno

Nel mentre la MIUI 12.5 sta venendo rilasciata, si parla di MIUI 13 ma anche di Android 12 e di quando gli smartphone Xiaomi si aggiorneranno. Presentata sul palco del Google I/O 2021, la nuova versione del sistema operativo marchiato Android arriverà nel corso dei prossimi mesi. Ci vorrà ancora tempo prima di assistere al rilascio pubblico delle prime ROM, ma già possiamo farci un'idea sulla roadmap. Proprio per questo, in questo articolo potete trovare una lista degli smartphone per i quali è previsto il roll-out dell'aggiornamento. Ma allo stesso tempo, quali sono quelli che invece non avranno lo stesso trattamento software?

Ecco quali modelli di Xiaomi non riceveranno l'aggiornamento ad Android 12

Quali sono le novità di Android 12

Abbiamo già parlato a più riprese di quali cambiamenti saranno apportati dall'aggiornamento ad Android 12, anche se resta da vedere quali ci saranno dentro la MIUI. Uno su tutti è il Material You, il nuovo stile grafico che contribuirà a migliorare ed arricchire la personalizzazione estetica della UI. In primis con la possibilità di impostare delle palette cromatiche (anche sulla base dello sfondo selezionato) che si rifletteranno su un po' tutti gli elementi dell'interfaccia, fra icone, widget, notifiche, menu e quant'altro. Fra i cambiamenti grafici di Android 12 troviamo anche nuovi widget ed animazioni, un nuovo widget per l'orologio nella lock screen ed altre piccolezze qua e là.

L'altro cambiamento principale di Android 12 riguarda il miglioramento di privacy e sicurezza. Con l'implementazione della Privacy Dashboard sarà possibile gestire i permessi delle app, oltre all'aggiunta di un indicatore per microfono e fotocamera, per sapere quando sono in utilizzo (e poterli disabilitare in un click). Inoltre, il lavoro svolto dal team MIUI farà sì che sia possibile disabilitare anche il tracciamento satellitare.

Ecco i modelli Xiaomi che non avranno Android 12

Specifico: la lista in questione è tutto fuorché ufficiale, bensì è stilata sulla base dei comportamenti di Xiaomi degli ultimi anni. Come potete vedere in questo articolo, Xiaomi non ha una policy ufficiale per gli aggiornamenti ma c'è comunque una cronistoria su cui basarsi. Sulla base di ciò, ecco quali modelli non dovrebbero ricevere l'aggiornamento ad Android 12:

Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Pro Redmi K20, K20 Pro, K20 Pro Premium, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, 9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9i, 9C POCO F1 Black Shark 2, 2 Pro

Modelli in forse

Quelli elencati qua sopra sono i modelli di smartphone Xiaomi e Redmi che quasi sicuramente non riceveranno l'aggiornamento ad Android 12. Ma c'è anche un gruppo di modelli “a metà” per i quali non è ancora detta l'ultima parola.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9, Note 9 4G, 10X 4G, 9T, 9 Power

Black Shark 4, 4 Pro, 3, 3 Pro, 3S

