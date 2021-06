Xiaomi “ruba” una delle più importanti novità di Android 12

Diverse aziende stanno testando lo sviluppo delle ROM su base Android 12 e fra queste troviamo anche Xiaomi. Abbiamo già parlato in lungo e largo delle novità e dei modelli che si aggiorneranno in un articolo dedicato dove trovate tutti i dettagli. Annunciata ufficialmente al Google I/O 2021, la nuova versione di Android punterà molto su privacy e sicurezza, uno degli aspetti più importanti quando si parla di smartphone. In particolar modo nel caso di Xiaomi, un'azienda sempre molto attenta a fornire strumenti nella MIUI che permettano di tenere salvaguardati i propri dati.

La modalità Incognito della MIUI permetterà di avere il maggiore grado di privacy su Xiaomi

Non è ancora dato sapere se il rilascio della prima ROM basata su Android 12 da parte di Xiaomi coinciderà con il roll-out della MIUI 13. Forse no, visto che già ad agosto dovrebbe avvenire la presentazione, o forse sì, dato che dalla presentazione al primo roll-out dovrebbero passare qualche mese. Ma a parte questo, quello che più preme sapere è se le nuove feature di Android 12 saranno implementate anche a bordo della MIUI. E a quanto pare la risposta è affermativa, almeno nel caso dell'opzione che permette di bloccare microfono, fotocamera e GPS

La sua comparsa è già avvenuta sugli smartphone Xiaomi sotto forma di modalità Incognito. Un nome che riporta alla mente della celebre funzione di browser come Google Chrome ma il cui funzionamento non è propriamente lo stesso. Presente all'interno del menu della privacy delle Impostazioni della MIUI, una volta attivata si impedisce al sistema e alle app di utilizzare il microfono e la fotocamera, ma non solo. Xiaomi è andata oltre e, differentemente da Android 12, fa sì che vengano bloccate anche le informazioni relative alla geolocalizzazione. Una modalità che mira ad offrire agli utenti Xiaomi la massima protezione possibile, in modo che lo smartphone sia protetto da eventuali intrusioni della privacy.

La novità è già stata avvistata all'interno della MIUI 12.5 Beta, con il roll-out della più recente versione 21.6.28. Per il momento, quindi, è una funzionalità relegata ai beta tester, perciò vedremo quando verrà ufficialmente implementata. Forse con il rilascio della prossima MIUI 13?

