Qual è il produttore Android che aggiorna di più?

Nell'eterno dibattito con Apple, uno dei principali difetti che viene additato ad Android è la scarsa frequenza degli aggiornamenti. Essendo un sistema confinato a pochi dispositivi, iOS è in grado di aggiornarsi più a lungo e su una percentuale ben maggiore di modelli. Al contrario, la natura open source di Android fa sì che moltissime aziende lo usino a modo loro sui propri telefoni, creando una vasta frammentazione del sistema operativo. Anche perché ogni azienda ha una sua politica degli aggiornamenti e c'è chi ha la tendenza ad aggiornare di più e chi di meno. Se vi siete chiesti quale produttore è quello che aggiorna di più alle release successive di Android, siete nel posto giusto: con questo articolo avrete una risposta.

Ultimo aggiornamento: 10 maggio

Chi aggiorna di più? Confronto fra le principali aziende di smartphone Android

Vista la delicatezza dell'argomento, però, è necessario fare qualche premessa. La prima riguarda l'elenco dei produttori che abbiamo preso in considerazione, con un focus sul panorama più tipicamente asiatico. Ciò significa che in elenco trovate Xiaomi, Redmi, POCO, Black Shark, Huawei, Honor, OnePlus, OPPO, Realme e vivo. Tuttavia, per darvi una panoramica più completa, abbiamo deciso di inserire anche Samsung, Nokia e Motorola, tre delle principali aziende più tipicamente occidentali. Non abbiamo inserito LG e Sony per motivi di minor diffusione nel mercato, così come altre aziende minori quali Nubia, Red Magic, Meizu, ZTE e così via.

L'altra premessa riguarda le tempistiche analizzate. Dato che siamo nel 2021 ed esce una nuova versione di Android all'anno, abbiamo inserito i modelli usciti da oggi al 2017. Spaziamo, quindi, da Android 6 Marshmallow fino ad Android 11, ma terremo questo articolo aggiornato nel tempo. Pur non essendo ancora stato rilasciato su larga scala, abbiamo comunque tenuto in mente Android 11 e le relative roadmap dei produttori. Premettiamo anche che l'analisi riguarda unicamente gli aggiornamenti della versione Android e non quelli dell'interfaccia proprietaria (MIUI, OxygenOS e così via).

L'ultima premessa riguarda la precisione dei dati. Non abbiamo inserito qualsiasi modello, escludendo varianti varianti speciali o limitate a piccole aree geografiche. Inoltre, specialmente per alcuni brand che producono moltissimi modelli (soprattutto low-cost), a volte non è facile sapere se uno specifico modello di scarsa diffusione sia stato effettivamente aggiornato. In tal caso, vi invitiamo a segnalare possibili errori, ma vi garantiamo che le valutazioni non subirebbero comunque particolari variazioni.

Laddove non fosse riportata la media dei major update di un dato brand, è perché non c'è uno storico sufficiente a stilarne una.

Apple

Prima di tutto: effettivamente, Apple per quanto aggiorna i suoi iPhone? Prendendo in considerazione l'ultimo major update iOS 14, la lista dei modelli compatibili risale fino a iPhone 6s e 6s Plus. Essendo stati lanciati nel 2015 con a bordo iOS 9, possiamo affermare che attualmente Apple offre 5 major update. Tenete questo numero a mente, perché adesso capirete perché gli utenti iOS rimarcano sempre questa differenza.

Xiaomi

Iniziamo con Xiaomi, uno dei produttori più prolifici sia in Asia che in Europa. Ed è una delle aziende che più fa affidamento sulla propria interfaccia MIUI, frequentemente aggiornata e su molti modelli di più generazioni. Tuttavia, è necessario fare un distinguo fra la casa madre ed i vari sub-brand, la cui gestione software avviene in maniera diversificata. Xiaomi ha quasi sempre assicurato 2 major update per la fascia premium e medio/alta, eccezion fatta per qualche modello “atipico”. Questi due aggiornamenti sono garantiti per i modelli di punta ma non per le varianti commercializzate su minor scala (come ad esempio Mi MIX 3 5G o Mi 6X). Si può anche notare come, da quando Xiaomi è entrata anche nel mercato occidentale, sia migliorata la gestazione degli aggiornamenti.

Flagship = 2 major update 2021: Xiaomi Mi 11 Pro (Android 11–>?), Mi 11 Ultra (Android 11–>?), Mi 11X (Android 11–>?), Mi 11X Pro (Android 11–>?), Mi 11i (Android 11–>?), Mi 10S (Android 11–>?), Mi MIX Fold (Android 11–>?) 2020: Xiaomi Mi 11 (Android 11–>?), Mi 10 (Android 10–>11), Mi 10 Pro (Android 10–>11), Mi 10 Ultra (Android 10–>11), Mi 10T (Android 10–>11), Mi 10T Pro (Android 10–>11) 2019: Xiaomi Mi 9 (Android 9–>11), Mi 9 Pro 5G (Android 9–>11), Mi 9T Pro (Android 9–>11), Mi MIX 3 5G (Android 9) 2018: Xiaomi Mi 8 (Android 8–>10), Mi MIX 2S (Android 8–>10), Mi MIX 3 (Android 9–>10) 2017: Xiaomi Mi 6 (Android 7–>9), Mi MIX 2 (Android 7–>9)

= 2 major update Mid-range = 1/2 major update 2021: Xiaomi Mi 11 Lite 4G (Android 11–>?), Mi 11 Lite 5G (Android 11–>?), Mi 10i (Android 10–>11) 2020: Xiaomi Mi 10 Lite 5G (Android 10–>11), Mi 10 Youth Edition (Android 10–>11), Mi 10T Lite (Android 10–>11) 2019: Xiaomi Mi 9 SE (Android 9–>11), Mi 9 Lite (Android 9–>11), Mi 9T (Android 9–>11), Mi Note 10/10 Pro (Android 9–>11), Mi CC9 (Android 9–>11), Mi CC9 Pro (Android 9–>11), Mi CC9e (Android 9–>10) 2018: Xiaomi Mi 8 SE (Android 8–>10), Mi 8 Lite (Android 8–>10), Mi Max 3 (Android 8–>10), Mi 6X (Android 8–>9) 2017: Xiaomi Mi 5X (Android 7–>8), Mi Note 3 (Android 7–>8), Mi Max 2 (Android 7)

= 1/2 major update Entry-level = nessun major update 2018: Xiaomi Mi Play (Android 8) 2017: Xiaomi Mi 5C (Android 6)

= nessun major update

Redmi

Come anticipato, Xiaomi e Redmi fanno parte della stessa azienda, ma si dedicano a segmenti di mercato diversi. Xiaomi si focalizza sui prodotti più premium, mentre Redmi racchiude i prodotti più economici (e venduti). Ad eccezione della serie high-end K, da poco introdotta, su tutti gli altri modelli non si va oltre al singolo major update, un neo non da poco se si considera che la serie Redmi Note rappresenta una grossa fetta del mercato globale Android. Proprio per questo ho scritto un editoriale a riguardo, spiegando il perché Redmi dovrebbe adeguarsi diversamente. Fortunatamente la fascia entry-level non viene dimenticata, garantendo pressoché sempre un major update.

Flagship = 2 major update 2021: Redmi K40 (Android 11–>?), K40 Pro (Android 11–>?), K40 Pro+ (Android 11–>?), K40 Gaming Edition (Android 11–>?) 2020: Redmi K30 4G (Android 10–>11), K30 5G (Android 10–>11), K30 Pro (Android 10–>11), K30 Ultra (Android 10–>11), K30S (Android 10–>11) 2019: Redmi K20 (Android 9–>11), K20 Pro (Android 9–>11)

= 2 major update Mid-range = 1 major update 2021: Redmi Note 10 (Android 11–>?), Note 10 5G (Android 11–>?), Note 10S (Android 11–>?), Note 10 Pro (Android 11–>?), Note 10 Pro Max (Android 11–>?), Note 9T (Android 10–>11) 2020: Redmi K30i (Android 10–>11), 10X (Android 10–>11), 10X 5G (Android 10–>11), 10X Pro (Android 10–>11), Note 9 (Android 10–>11), Note 9 4G (Android 10–>11), Note 9 5G (Android 10–>11), Note 9S (Android 10–>11), Note 9 Pro (Android 10–>11), Note 9 Pro 5G (Android 10–>11), Note 9 Pro Max (Android 10–>11) 2019: Redmi Note 8 (Android 9–>10), Note 8T (Android 9–>10), Note 8 Pro (Android 9–>10), Note 7/7S (Android 9–>10), Note 7 Pro (Android 9–>10) 2018: Redmi Note 6 Pro (Android 8–>9), Note 5 (Android 8–>9), Note 5 Pro (Android 7–>9) 2017: Redmi Note 4 (Android 6–>7), Note 4X (Android 6–>7), Note 5A (Android 7)

= 1 major update Entry-level = 1 major update 2021: Redmi 9T (Android 10–>11), 9 Power (Android 10–>11) 2020: Redmi 9 (Android 10–>11), 9C (Android 10–>11), 9C NFC (Android 10), 9A/9AT (Android 10–>11), 9 India (Android 10), 9i (Android 10), 9 Power (Android 10), 8A Dual (Android 9–>10) 2019: Redmi 8 (Android 9–>10), 8A (Android 9–>10), 7 (Android 9–>10), 7A (Android 9–>10), Y3 (Android 9) 2018: Redmi 6 (Android 8–>9), 6 Pro (Android 8–>9), 6A (Android 8–>9), Y2 (Android 8–>9), S2 (Android 8–>9) 2017: Redmi 5 (Android 7–>8), 5 Plus (Android 7–>8), 5A (Android 7–>8), Y1 (Android 7–>8), 4 (Android 6–>7), 4X (Android 6–>7)

= 1 major update

POCO

È difficile dare una vera valutazione alla frequenza degli aggiornamenti di POCO, visti i pochi modelli nel catalogo. Inoltre, quasi tutti i modelli sono rebrand di telefoni Xiaomi e Redmi già presenti in circolazione. Facciamo comunque il punto della situazione.

Flagship 2021: POCO F3 (Android 11–>?) 2020: POCO F2 Pro (Android 10–>11) 2018: POCO F1 (Android 8–>10)

Mid-range 2021: POCO X3 Pro (Android 11–>?) 2020: POCO X3 (Android 10–>11), X2 (Android 10–>11), M3 (Android 10–>11), M2 Pro (Android 10–>11)

Entry-level 2021: POCO M2 Reloaded (Android 11–>?) 2020: POCO M2 (Android 10–>11), C3 (Android 10)



Black Shark

Fra tutti i sub-brand di Xiaomi, Black Shark è indubbiamente quello più “sfortunato” in materia di aggiornamenti. Non soltanto la JoyUI viene molto meno aggiornata rispetto alla MIUI, ma anche la versione di Android non ha un trattamento migliore. È ancora presto per dirlo, ma un top di gamma come il primo Black Shark si è fermato ad un solo major update. Vedremo se nel corso del 2021 questa branca di Xiaomi migliorerà o se riconfermerà questo trend.

Flagship = 1/2 major update 2021: Black Shark 4 (Android 11–>?), 4 Pro (Android 11–>?) 2020: Black Shark 3 (Android 10–>11), 3 Pro (Android 10–>11), 3S (Android 10–>11) 2019: Black Shark 2 (Android 9–>11), Black Shark 2 Pro (Android 9-11) 2018: Black Shark (Android 8–>9)

= 1/2 major update

Huawei

Se già prima la gestione degli aggiornamenti Android non era uno dei punti di forza di Huawei, con il ban USA la situazione si è ulteriormente complicata. Non potendo più avere i servizi Google sui propri prodotti, la società sta puntando all'integrazione degli Huawei Mobile Services e alla transizione verso HarmonyOS. Il nuovo sistema operativo dovrebbe prendere il posto di Android sui terminali Huawei, perciò non escludiamo che possa progressivamente uscire da questa lista. Fino a quel momento, però, Huawei ha dimostrato di portare 2 major update solo sui modelli di punta, pur fermandosi ad Android 10. La fascia media si ferma ad un singolo aggiornamento, mentre i dispositivi low-cost nascono e muoiono con quella determinata release di Android (salvo qualche eccezione).

Flagship = 2 major update 2020: Huawei P40 (Android 10), P40 Pro (Android 10), P40 Pro+ (Android 10), P30 Pro New Edition (Android 10), Mate 40 (Android 10), Mate 40 Pro (Android 10), Mate 40 Pro+ (Android 10), Mate 40 RS Porsche Design (Android 10), Mate XS (Android 10), Mate 30E Pro (Android 10) 2019: Huawei P30 (Android 9–>10), P30 Pro (Android 9–>10), Mate X (Android 9–>10) 2018: Huawei P20 (Android 8–>10), P20 Pro (Android 8–>10), Mate 20 (Android 9–>10), Mate 20 Pro (Android 9–>10), Mate 20 X 4G/5G (Android 9–>10) 2017: Huawei P10 (Android 7–>9), P10 Plus (Android 7–>9), Mate 10 (Android 8–>10), Mate 10 Pro (Android 8–>10)

= 2 major update Mid-range = 1 major update 2020: Huawei P40 Lite (Android 10), P40 Lite 5G (Android 10), P40 Lite E (Android 9), P30 Lite New Edition (Android 9), P Smart 2021 (Android 10), P Smart S (Android 10), P Smart 2020 (Android 9), Nova 8 (Android 10), Nova 8 Pro (Android 10), Nova 8 SE (Android 10), Nova 7 5G (Android 10), Nova 7 Pro (Android 10), Nova 7 SE (Android 10), Nova 7 SE Vitality (Android 10), Nova 7i (Android 10), Enjoy 20 Plus (Android 10), Enjoy 20 Pro (Android 10), Enjoy 20 SE (Android 10), Enjoy Z 5G (Android 10) 2019: P30 Lite (Android 9–>10), P Smart Z (Android 9–>10), Nova 5T (Android 9–>10), Nova 5 (Android 9–>10), Nova 5 Pro (Android 9–>10), Nova 5i Pro (Android 9–>10), Nova 5z (Android 9–>10), Enjoy 10s (Android 9–>10), P20 Lite 2019 (Android 9), Mate 30 Lite (Android 9), P Smart+ 2019 (Android 9), P Smart Pro (Android 9), Nova 4e (Android 9), Nova 5i (Android 9), Enjoy 10 Plus (Android 9) 2018: P20 Lite (Android 8–>9), Mate 20 Lite (Android 8–>10), P Smart (Android 8–>9), P Smart+ (Android 8–>9), Nova 3 (Android 8–>9), Nova 3e (Android 8–>9), Nova 3i (Android 8–>9), P Smart 2019 (Android 9–>10), Nova 4 (Android 9), Nova 2 Lite (Android 8), Enjoy 8 Plus (Android 8), Enjoy 9 Plus (Android 8), Enjoy Max (Android 8) 2017: P10 Lite (Android 7–>9), P9 Lite 2017 (Android 7–>8), Mate 10 Lite (Android 7–>8), Nova Lite (Android 7–>8), Nova Youth (Android 7–>8), Nova 2 (Android 7–>8), Nova 2 Plus (Android 7–>8), Nova 2i (Android 7–>8), Nova 2s (Android 8–>9), Nova 3 (Android 8–>9), Nova 3i (Android 8–>9), P9 Lite Mini (Android 7), Enjoy 7 Plus (Android 7), Enjoy 7s (Android 8)

= 1 major update Entry-level = nessun major update 2020: Huawei Y9a (Android 10), Y8s (Android 9), Y8p (Android 10), Y7a (Android 10), Y7p (Android 9), Y6p (Android 10), Y5p (Android 10), Enjoy 20 5G (Android 10), Enjoy 10e (Android 10) 2019: Huawei Y9s (Android 9–>10), Y9 Prime 2019 (Android 9–>10), Y5 2019 (Android 9), Y6 2019 (Android 9), Y6 Pro 2019 (Android 9), Y6 Prime 2019 (Android 9), Y6s (Android 9), Enjoy 9e (Android 9), Enjoy 10 (Android 9), Y7 2019 (Android 8), Y7 Prime 2019 (Android 8) 2018: Huawei Y9 2019 (Android 8–>9), Y5 2018 (Android 8), Y5 Prime 2018 (Android 8), Y6 2018 (Android 8), Y6 Prime 2018 (Android 8), Y7 Prime 2018 (Android 8), Y7 Pro 2018 (Android 8), Y7 Pro 2019 (Android 8), Y9 2018 (Android 8), Enjoy 8 (Android 8), Enjoy 8e (Android 8), Enjoy 8e Youth (Android 8), Enjoy 9 (Android 8) 2017: Huawei Nova Lite+ (Android 7), Y6 Pro 2017 (Android 7), Y7 (Android 7), Y7 Prime (Android 7), Enjoy 7 (Android 7), Nova Smart (Android 6), Y3 2017 (Android 6), Y5 2017 (Android 6), Y6 2017 (Android 6)

= nessun major update

Honor

Essendo un (ex) sub-brand di Huawei, la gestione degli aggiornamenti di Honor rimane pressoché invariata rispetto a quella della società da cui nasce. Anche in questo caso i top di gamma ricevono due major update soltanto se sono modelli di punta, mentre modelli meno diffusi come Honor 8 Pro e Note 10 si fermano ad uno solo. Vedremo se con il nuovo corso indipendente cambierà questa politica.

Flagship = 2 major update 2021: Honor V40 5G (Android 10) 2020: Honor 30 (Android 10), 30 Pro (Android 10), 30 Pro+ (Android 10), V30 (Android 10), V30 Pro (Android 10), Play 4 Pro (Android 10) 2019: Honor 20 (Android 9–>10), 20 Pro (Android 9–>10) 2018: Honor 10 (Android 8–>10), Note 10 (Android 8–>9), Magic 2 (Android 9–>10), 10 GT (Android 9) 2017: Honor 9 (Android 7–>9), V10/View 10 (Android 8–>10), V9 (Android 7–>9), 8 Pro (Android 8–>9)

= 2 major update Mid-range = 1 major update 2021: Honor V40 Lite (Android 10) 2020: Honor 30 Lite (Android 10), 30S (Android 10), X10 (Android 10), X10 Pro (Android 10), X10 Max (Android 10), X10 Lite (Android 10), 9X Lite (Android 9), Play 4 (Android 10) 2019: Honor 20 Lite (Android 9–>10), 20S (Android 9–>10), 20i (Android 9–>10), 9x (Android 9–>10), 20 Youth (Android 9–>10), 10i (Android 9), 9X Pro (Android 9) 2018: Honor 8X (Android 8–>10), 10 Lite (Android 9–>10), View 10 Lite (Android 9–>10), 9i/9N (Android 8–>9), 8X Max (Android 8–>9), Play (Android 8–>9) 2017: Honor 8 Lite (Android 7–>9), 7X (Android 7–>9), 9 Lite (Android 8–>9), 9i (Android 8–>9), V9 Play (Android 7)

= 1 major update Entry-level = nessun major update 2021: Honor Play 20 (Android 10), Play 5T Lite (Android 10) 2020: Honor 9S (Android 10), 9A (Android 10), Play 9A (Android 10), Play 4T (Android 10), Play 4T Pro (Android 10) 2019: Honor 8A (Android 9), 8A Pro (Android 9), 8S (Android 9), Play 8 (Android 9), Play 8A (Android 9), Play 3 (Android 9), Play 3e (Android 9) 2018: Honor 7C (Android 8–>9), 8C (Android 8), 7A (Android 8), 7S (Android 8), Play 7 (Android 8) 2017: Honor 6C (Android 6), 6C Pro (Android 7), 6A (Android 7), 6A Pro (Android 7), Play 6 (Android 6)

= nessun major update

OnePlus

Fino a qualche tempo fa, OnePlus era il miglior produttore in termini di aggiornamenti Android con tre major update. E i motivi erano presto detti: pochi smartphone e soltanto di fascia alta. Una scelta che rende estremamente più facile la gestione degli aggiornamenti di Android. Non solo i modelli su cui lavorare sono molti meno, ma godono di un hardware che non limita il porting delle versioni successive di Android. Tuttavia, con l'avvento della serie Nord le cose cambiano, con una un solo major update nella fascia medio/bassa.

Flagship = 3 major update 2021: OnePlus 9 (Android 11–>?), 9 Pro (Android 11–>?), 9R (Android 11–>?) 2020: OnePlus 8T (Android 11–>?), 8 e 8 Pro (Android 10–>11) 2019: OnePlus 7T e 7T Pro (Android 10–>11), 7 e 7 Pro (Android 9–>11) 2018: OnePlus 6 e 6T (Android 8–>11) 2017: OnePlus 5 e 5T (Android 7–>10)

= 3 major update Mid-range = 3 major update 2020: Nord (Android 10–>11)

= 3 major update Entry-level = 1 major update 2020: Nord N10 5G (Android 10–>11), Nord N100 (Android 10–>11)

= 1 major update

OPPO

Contrariamente alla buona parte degli altri produttori in questo elenco, OPPO si sta (ri)affacciando nel mercato occidentale e la sua politica di aggiornamento si sta adeguando. E in meglio, come dimostra la differente gestione di adesso rispetto a 3/4 anni fa. Sul lungo periodo potremo avere una visione più nitida, ma OPPO sta dimostrando di poter sostenere per più tempo anche le fasce medio/basse del proprio catalogo. Ed infatti l'azienda ha promesso di garantire 3 anni di aggiornamenti Android per i suoi principali smartphone.

Flagship = 2 major update 2021: OPPO Find X3 (Android 11–>?), Find X3 Pro (Android 11–>?) 2020: OPPO Find X2 (Android 10–>11), X2 Pro (Android 10–>11), X2 Pro Lamborghini (Android 10–>11), Ace 2 (Android 10–>11) 2019: OPPO Reno 10x Zoom (Android 9–>11), Reno Ace (Android 9–>11), Reno (Android 9–>11) 2018: OPPO Find X (Android 8–>10)

= 2 major update Mid-range = 1/2 major update 2021: OPPO Find X3 Neo (Android 11–>?), Find X3 Lite (Android 11–>?), Reno 5Z (Android 11–>?), Reno 5F (Android 11–>?), Reno 5K (Android 11–>?), K9 (Android 11–>?), A95 (Android 11–>?), A94 5G (Android 11–>?), A94 (Android 11–>?), A93 5G (Android 11–>?), A74 (Android 11–>?), A74 5G (Android 11–>?), A55 (Android 11–>?), A54 (Android 11–>?), A53s (Android 11–>?), F19 (Android 11–>?), F19 Pro (Android 11–>?), F19 Pro+ (Android 11–>?) 2020: OPPO Find X2 Neo (Android 10–>11), Find X2 Lite (Android 10–>11), Reno 5 (Android 11–>?), Reno 5 5G (Android 11–>?), Reno 5 Pro (Android 11–>?), Reno 5 Pro+ (Android 11–>?), Reno 4 (Android 10–>11), Reno 4 5G (Android 10–>11), Reno 4 Pro (Android 10–>11), Reno 4 Pro 5G (Android 10–>11), Reno 4 SE (Android 10–>11), Reno 4 Z (Android 10–>11), Reno 4 Lite (Android 10–>11), Reno 4 F (Android 10), Reno 3 Pro (Android 10–>11), Reno 3 Vitality (Android 10), A93 (Android 10–>11), A92 (Android 10–>11), A73 5G (Android 10), A73 (Android 10), A72 5G (Android 10–>11), A72 (Android 10–>11), A53 5G (Android 10), A53 (Android 10), A52 (Android 10–>11), F17 (Android 10), F17 Pro (Android 10–>11), F15 (Android 10–>11), K7 5G (Android 10–>11), K7x (Android 10) 2019: OPPO Reno 3 (Android 10–>11), Reno 3 Pro 5G (Android 10–>11), Reno 2 (Android 9–>11), Reno 2 Z (Android 9–>11), Reno 2 F (Android 9–>11), Reno (Android 9–>11), F11 (Android 9–>11), F11 Pro (Android 9–>11), K3 (Android 9–>10), K5 (Android 9–>10), Reno Z (Android 9–>11), Reno A (Android 9), 2018: OPPO R15 (Android 8–>10), R15 Pro (Android 8–>10), R17 (Android 8–>10), R17 Pro (Android 8–>10), RX17 Pro (Android 8–>10), F7 (Android 8–>10), F9 (Android 8–>10), F9 Pro (Android 8–>10), RX17 Neo (Android 8–>9), K1 (Android 8–>9), R15 Neo (Android 8), R17 Neo (Android 8), F7 Youth (Android 8) 2017: OPPO R11s (Android 7–>8), R11s Plus (Android 7–>8), F3 (Android 6–>7), F3 Plus (Android 6–>7), R11 (Android 7), R11 Plus (Android 7), F5 (Android 7), F5 Youth (Android 7)

= 1/2 major update Entry-level = 0/1/2 major update 2021: OPPO A35 (Android 11–>?) 2020: OPPO A33 (Android 10), A32 (Android 10), A31 (Android 9), A15 (Android 10), A15s (Android 10), A12 (Android 9), A12s (Android 9) 2019: OPPO A5 2020 (Android 9–>11), A9 2020 (Android 9–>11), A11 (Android 9–>10), A11x (Android 9–>10), A91 (Android 9–>11), AX5s (Android 8), A5s (Android 8), A7n (Android 8), A1k (Android 9), A8 (Android 9), A9 (Android 9–>11), A9x (Android 9) 2018: OPPO A1 (Android 7), A71 2018 (Android 7), A83 Pro (Android 7), A3 (Android 8), A3s (Android 8), A5 (Android 8), AX5 (Android 8), A7x (Android 8), AX7 Pro (Android 8), A73s (Android 8) 2017: OPPO A71 (Android 7), A73 (Android 7), A75 (Android 7), A75s (Android 7), A77 (Android 7), A79 (Android 7), A83 (Android 7), A85 (Android 7)

= 0/1/2 major update

Realme

Come nel caso di POCO, Realme esiste da pochi anni ma ha già dimostrato di tenere molto alla frequenza degli aggiornamenti. Non ci sbilanciamo ancora nello stilare una media, ma ecco la situazione aggiornata ad oggi.

Flagship 2021: Realme X7 Pro Extreme Edition (Android 11–>?), GT (Android 11–>?), GT Neo (Android 11–>?) 2020: Realme X3 (Android 10–>11), X3 SuperZoom (Android 10–>11), X50 (Android 10–>11), X50 Pro (Android 10–>11), X50 Pro Player Edition (Android 10–>11) 2019: Realme X2 Pro (Android 9–>11)

Mid-range 2021: Realme 8 (Android 11–>?), 8 5G (Android 11–>?), 8 Pro (Android 11–>?), Narzo 30 Pro (Android 10–>?), 30A (Android 10–>?), V15 (Android 10–>?), V13 (Android 11–>?), V11 (Android 10–>?), Q3 5G (Android 11–>?), Q3 Pro (Android 11–>?), Q3i 5G (Android 11–>?) 2020: Realme X7 (Android 10–>11), X7 Pro (Android 10–>11), X50t (Android 10), X50m (Android 10–>11), 7 (Android 10–>11), 7 5G (Android 10–>11), 7 Pro (Android 10–>11), 6 (Android 10–>11), 6 Pro (Android 10–>11), 6s (Android 10), V5 (Android 10–>11), Narzo 20 Pro (Android 10–>11), Q2 (Android 10–>11), Q2 Pro (Android 10–>11) 2019: Realme X2 (Android 9–>11), X (Android 9–>11), XT (Android 9–>11), 5 Pro (Android 9–>11), 3 Pro (Android 9–>11), Q (Android 9–>11) 2018: Realme 2 Pro (Android 8–>10), U1 (Android 8–>9)

Entry-level 2021: Realme C25 (Android 11–>?), C21 (Android 10–>?), C20 (Android 10–>?) 2020: Realme 7i (Android 10–>11), 6i (Android 10–>11), 5i (Android 9), C17 (Android 10), C15 (Android 10–>11), C15 Qualcomm Edition (Android 10–>11), C12 (Android 10–>11), C11, C3 (Android 10–>11), Narzo 20 (Android 10–>11), Narzo 20A (Android 10–>11), Narzo 10 (Android 10–>11), Narzo 10A (Android 10–>11), V3 (Android 10), Q2i (Android 10) 2019: Realme 5 (Android 9–>10), 5s (Android 9–>10), 3 (Android 9–>10), 3i (Android 9–>10), C1 2019 (Android 8), C2 (Android 9) 2018: Realme 2 (Android 8–>9), 1 (Android 8–>9), C1 (Android 8)



vivo

Differentemente da OPPO, vivo opera perlopiù in Asia, anche se il debutto in Europa cambia le carte in tavola con una reattività maggiore degli updates. La frequenza di aggiornamento è paragonabile ad OPPO, anche se nel catalogo ha un numero ben maggiore di dispositivi di fascia medio/bassa. E così come OPPO, anche vivo ha dichiarato che garantisce 3 anni di aggiornamenti Android per i suoi top di gamma.

Flagship = 2 major update 2021: vivo X60 (Android 11–>?), X60 Pro (Android 11–>?), X60 Pro+ (Android 11–>?) 2020: vivo X50 Pro+ (Android 10–>11) 2019: vivo NEX 3 (Android 9–>11) 2018: vivo NEX/NEX S (Android 8–>10), NEX Dual (Android 8–>10)

= 2 major update Mid-range = 1/2 major update 2021: vivo X60t (Android 11–>?), Y72 (Android 11–>?), Y51A (Android 11–>?), Y30G (Android 11–>?), Y20G (Android 11–>?), S9 5G (Android 11–>?), S9e 5G (Android 11–>?), S7t 5G (Android 11–>?), V21 (Android 11–>?), V21 5G (Android 11–>?), V21e (Android 11–>?) 2020: vivo X60 (Android 11–>?), X60 Pro (Android 11–>?), X51 (Android 10–>11), X50 (Android 10–>11), X50 Pro (Android 10–>11), X50e (Android 10), V20 2021 (Android 11–>?), V20 (Android 11–>?), V20 Pro (Android 10–>11), V20 SE (Android 10), V19 (Android 10–>11), V19 Neo (Android 9), Z6 (Android 10), S7 (Android 10), S7e (Android 10), S6 (Android 10), Y73s (Android 10), Y70 (Android 10–>11), Y70s (Android 10), Y52s (Android 10), Y51s (Android 10), Y50 (Android 10) 2019: vivo X27 (Android 9–>10), X27 Pro (Android 9–>10), X30 (Android 9–>10), X30 Pro (Android 9–>10), Z1 Pro (Android 9–>11), Z1x (Android 9–>11), Z3x (Android 9–>10), Z5 (Android 9–>10), Z5x (Android 9–>10), Z5i (Android 9–>10), V15 (Android 9–>11), V15 Pro (Android 9–>11), V17 (Android 9–>11), V17 Pro (Android 9–>11), U10 (Android 9–>10), U20 (Android 9–>10), S1 (Android 9–>11), S1 Pro (Android 9–>11), S5 (Android 9–>10), V17 Neo (Android 9), U1 (Android 8), U3 (Android 9), U3x (Android 9) 2018: vivo X23 (Android 8–>10), Z3 (Android 8–>10), Z3i (Android 8–>10), X21 (Android 8–>9), X21 UD (Android 8–>9), X21i (Android 8–>9), X21s (Android 8–>9), Z1 (Android 8–>9), Z1i (Android 8–>9), V9 (Android 8–>9), V9 Youth (Android 8–>9), V9 Pro (Android 8–>9), V11 (Android 8–>10), V11 Pro (Android 8–>10), V11i (Android 8–>9), Z1 Youth (Android 8), Z10 (Android 7), X20 Plus UD (Android 7), 2017: vivo V5 Plus (Android 6–>8), V5s (Android 6–>8), X9s (Android 7–>8), X9s Plus (Android 7–>8), X20 (Android 7–>8), X20 Plus (Android 7–>8), V7 (Android 7–>8), V7 Plus (Android 7–>8), X9i (Android 6), V5 Lite (Android 6)

= 1/2 major update Entry-level = 0/1/2 major update 2021: vivo Y31 (Android 11–>?), Y31s 5G (Android 11–>?) 2020: vivo Y30 (Android 10), Y20 2021 (Android 10), Y20 (Android 10), Y20s (Android 10–>11), Y20A (Android 10), Y20i (Android 10), Y12s (Android 10), Y11s (Android 10–>11), Y3s (Android 9) 2019: vivo Y7 (Android 9–>10), Y12 (Android 9–>10), Y15 (Android 9–>11), Y91C (Android 8), Y93 Lite (Android 8), Y5 (Android 9), Y3 (Android 9), Y5 2019 (Android 9), Y7s (Android 9), Y93 (Android 8), Y11 2019 (Android 9), Y19 (Android 9), Y5s (Android 9), Y9s (Android 9) 2018: vivo Y7i (Android 8–>9), Y83 (Android 8–>9), Y83 Pro (Android 8–>9), Y97 (Android 8–>9), Y85 (Android 8), Y71 (Android 8), Y81 (Android 8), Y81s (Android 8), Y81i (Android 8), Y73 (Android 8), Y93 (Android 8), Y95 (Android 8), Y91 (Android 8), Y91i (Android 8), Y89 (Android 8), Y93s (Android 8), Y53i (Android 6) 2017: vivo Y69 (Android 7–>8), Y79 (Android 7), Y65 (Android 7), Y66i (Android 7), Y75 (Android 7), Y53 (Android 6), Y55s (Android 6), Y25 (Android 5)

= 0/1/2 major update

Samsung

Passiamo alle aziende più “occidentali”, partendo da Samsung. Dopo essere stata bistrattata per anni in ottica software, la casa coreana ha migliorato la gestione degli aggiornamenti. Ciò garantisce sempre 2 major update per la fascia premium, medio/alta e spesso anche per quelle medio/basse.

Flagship = 2 major update 2021: Samsung Galaxy S21 (Android 11–>?), S21+ (Android 11–>?), S21 Ultra (Android 11–>?) 2020: Samsung Galaxy S20 (Android 10–>11), S20 (Android 10–>11), S20 Ultra, S20 FE (Android 10–>11), Note 20 (Android 10–>11), Note 20 Ultra (Android 10–>11), Z Fold 2 (Android 10–>11), Z Flip (Android 10–>11), Z Flip 5G (Android 10–>11) 2019: Samsung Galaxy S10 (Android 9–>11), S10+ (Android 9–>11), S10e (Android 9–>11), Note 10 (Android 9–>11), Note 10+ (Android 9–>11), Fold (Android 9–>11) 2018: Samsung Galaxy S9 (Android 8–>10), S9+ (Android 8–>10), Note 9 (Android 8–>10) 2017: Samsung Galaxy S8 (Android 7–>9), S8+ (Android 7–>9), Note 8 (Android 7–>9), Note FE (Android 7–>9)

= 2 major update Mid-range = 1/2 major update 2021: Samsung Galaxy A72 (Android 11–>?), A52 (Android 11–>?), A52 5G (Android 11–>?), F62 (Android 11–>?), F12 (Android 11–>?), M62 (Android 11–>?), M42 5G (Android 11–>?) 2020: Samsung Galaxy S10 Lite (Android 10–>11), Note 10 Lite (Android 10–>11), A71 5G (Android 10–>11), A51 5G (Android 10–>11), A42 5G (Android 10–>11), M51 (Android 10), M31 (Android 10), M31s (Android 10), M31 Prime (Android 10), M21 (Android 10), M21s (Android 10), Xcover Pro (Android 10), F41 (Android 10) 2019: Samsung Galaxy M20 (Android 8–>10), A30 (Android 9–>10), A30s (Android 9–>10), A40 (Android 9–>11), A50 (Android 9–>11), A50s (Android 9–>10), A51 (Android 9–>10), A60 (Android 9–>10), A70 (Android 9–>11), A70s (Android 9–>10), A80 (Android 9–>11), A90 5G (Android 9–>11), M30 (Android 9–>10), M30s (Android 9–>10), M40 (Android 9–>10) 2018: Samsung Galaxy A6 (Android 8–>10), A7 (Android 8–>10), A9 (Android 8–>10), A6+ (Android 9–>10), A8s (Android 9) 2017: Samsung Galaxy A3 2017 (Android 6–>8), A5 2017 (Android 6–>8), A7 2017 (Android 6–>8), A8 2018 (Android 7–>9), A8+ 2018 (Android 7–>9)

= 1/2 major update Entry-level = 1/2 major update 2021: Samsung Galaxy A32 (Android 11–>?), M12 (Android 11–>?), M02s (Android 10–>?), F02s (Android 11–>?), Xcover 5 (Android 11–>?) 2020: Samsung Galaxy A41 (Android 10–>11), A31 (Android 10–>11), A21 (Android 10), A21s (Android 10–>11), A12 (Android 10), A11 (Android 10), A02s (Android 10), M02s (Android 10), M01 (Android 10) 2019: Samsung Galaxy A10 (Android 9–>11), A20 (Android 9–>10), A20e (Android 9–>11), M10s (Android 9–>10), M10 (Android 8–>9), A10s (Android 9), A20s (Android 9) 2018: Samsung Galaxy J4 (Android 8–>10), J4+ (Android 8–>10), J6 (Android 8–>10), J6+ (Android 8–>10), J8 (Android 8–>10) 2017: Samsung Galaxy J3 2017 (Android 7–>9), J5 2017 (Android 7–>9), J7 2017 (Android 7–>9), J2 2017 (Android 7)

= 1/2 major update

Nokia

Anche se è un brand storico, l'operato in ambito Android di Nokia ha avuto inizio soltanto 3 anni fa. Sin da subito il colosso finnico ha scelto di focalizzarsi sulla commercializzazione di pochi modelli, perlopiù destinati alla fascia media e dotati di software stock. Avere pochi modelli paga dal punto di vista della quantità degli aggiornamenti, similarmente a OnePlus, per quanto sono garantiti non 3 ma 2 major update. Il vantaggio, rispetto ad altre realtà, è che questi 2 sono garantiti anche per i modelli meno costosi.

Flagship = 2 major update 2019: Nokia 9 PureView (Android 9–>11)

= 2 major update Mid-range = 2 major update 2021: Nokia X20 (Android 11–>?), X10 (Android 11–>?), G20 (Android 11–>?) 2020: Nokia 8 V 5G UW (Android 10), 5.4 (Android 10) 2019: Nokia 6.2 (Android 9–>11), 7.2 (Android 9–>11) 2018: Nokia 5.1 Plus (Android 8–>10), 6.1 (Android 8–>10), 6.1 Plus (Android 8–>10), 7.1 (Android 8–>10), 8.1 (Android 9–>11), 2017: Nokia 5 (Android 7–>9), 8 (Android 7–>9), 7 (Android 7–>8)

= 2 major update Entry-level = 2 major update 2020: Nokia 3.4 (Android 10–>11), 2.4 (Android 10–>11), C3 (Android 10), C1 Plus 2019: Nokia 2.2 (Android 9–>11), 2.3 (Android 9–>11), 3.2 (Android 9–>11), 4.2 (Android 9–>11) 2018: Nokia 3.1 Plus (Android 8–>10) 2017: Nokia 2 (Android 7–>9), 3 (Android 7–>9)

= 2 major update

Motorola

Concludiamo con Motorola, un altro nome storico nel mondo della telefonia. Così come Nokia, ha aderito alla scelta di adottare Android stock, salvo per qualche piccola personalizzazione. Nonostante ciò, in questo elenco è il produttore che aggiorna meno i suoi modelli, che siano di fascia alta o bassa.

Flagship = 1/2 major update 2021: Moto Edge S (Android 11–>?), G100 (Android 11–>?) 2020: Moto Edge+ (Android 10–>11), RAZR 2020 (Android 10–>11) 2019: Moto Z4 (Android 9–>10), RAZR 2019 (Android 9–>11), Z4 Force (Android 9) 2018: Moto Z3 (Android 8–>9) 2017: Moto Z2 Force (Android 7–>9)

= 1/2 major update Mid-range = 1 major update 2021: Moto G60 (Android 11–>?), G50 (Android 11–>?), G40 Fusion (Android 11–>?), G30 (Android 11–>?), G10 (Android 11–>?), G Power 2021 (Android 10–>?), G Stylus 2021 (Android 10–>?), One 5G Ace (Android 10–>?) 2020: Moto Edge (Android 10–>11), G10 Power (Android 11–>?), G9 (Android 10–>11), G9 Plus (Android 10–>11), G9 Play (Android 10–>11), G9 Power (Android 10–>11), G8 (Android 10–>11), G8 Power (Android 10–>11), G8 Power Lite (Android 9), G 5G (Android 10–>11), G 5G Plus (Android 10–>11), G Pro (Android 10), G Power (Android 10–>11), G Stylus (Android 10–>11), One 5G (Android 10–>11), One Fusion (Android 10–>11), One Fusion+ (Android 10–>11) 2019: Moto One Zoom (Android 9–>10), One Vision (Android 9–>11), One Action (Android 9–>11), One Hyper (Android 10–>11), G8 Plus (Android 9–>10), G7 Play (Android 9–>10), G7 Power (Android 9–>10), Z4 Play (Android 9), One Macro (Android 9), G7 (Android 9–>10), G7 Plus (Android 9–>10), G8 Play (Android 9), G8 Power Lite (Android 9–>10) 2018: Moto Z3 Play (Android 8–>9), G6 (Android 8–>9), G6 Plus (Android 8–>9), G6 Play (Android 8–>9), 2017: Moto Z2 Play (Android 7–>9), G5 (Android 7–>8), G9 Plus (Android 7–>8), G5s (Android 7–>8), G5s Plus (Android 7–>8)

= 1 major update Entry-level = 0 major update 2021: Moto G Play 2021 (Android 10), E7 Power (Android 10) 2020: G Fast (Android 10–>11), E7 Plus (Android 10), E6s 2020 (Android 9), E 2020 (Android 10) 2019: Moto E6 (Android 9), E6 Plus (Android 9), E6 Play (Android 9) 2018: Moto E5 (Android 8), E5 Plus (Android 8), E5 Play (Android 8) 2017: Moto E4 (Android 7), E4 Plus (Android 7)

= 0 major update

Android One

Lanciato nel 2014, lo scopo del programma Android One è quello di permettere ai produttori di adottare la versione stock di Android, mettendo da parte le proprie personalizzazioni. Ciò è stato gradito dagli acquirenti che preferiscono l'anima pura dell'OS mobile di Google. Anche perché ciò favorisce un maggior quantitativo di aggiornamenti, specialmente per i dispositivi di fascia medio/bassa e destinati ai paesi emergenti.

Fra le aziende in analisi abbiamo Xiaomi, Nokia e Motorola e possiamo constatare come Android One significhi sostanzialmente 2 major release di Android. L'unico neo riguarda Xiaomi, la cui gestione degli aggiornamenti della serie Mi A si è dimostrata più e più volte fallace. Non a caso, l'azienda ha pressoché confermato che abbandonerà il progetto.

2020 Nokia 8.3 5G (Android 10–>11), 5.3 (Android 10–>11)

2019 Xiaomi Mi A3 (Android 9–>11)

2018 Xiaomi Mi A2 Lite (Android 8–>10), Nokia 7 Plus (Android 8–>10), Nokia 8 Sirocco (Android 8–>10), Nokia 5.1 (Android 8–>10), Nokia 3.1 (Android 8–>10), Moto One (Android 8–>10), Moto One Power (Android 8–>10), Xiaomi Mi A2 (Android 8–>9)

2017 Xiaomi Mi A1 (Android 7–>9), Moto X4 (Android 7–>9), Nokia 6 (Android 7–>9)



Android Go

Annunciato più recentemente nel 2017, Android Go è considerabile una versione depotenziata di Android One. Il concetto è il medesimo: offrire ai produttori una versione stock di Android ma in questo caso pensata per i dispositivi entry-level. Meno funzioni e app più leggere, dando così una mano alla diffusione di smartphone con poca RAM e memoria interna.

Fra le aziende in analisi, abbiamo Xiaomi, Huawei, Samsung e Motorola. Contrariamente ad Android One, però, qua i major update non sono affatto garantiti. Salvo un'eccezione, uno smartphone Android Go nasce e muore con quella determinata release di Android.

2021 Nokia C20 (Android 11), C10 (Android 11), 1.4 (Android 10), Moto E6i (Android 10)

2020 Samsung Galaxy M01 Core (Android 10), Samsung Galaxy J2 Core 2020 (Android 8), Nokia 1.3 (Android 10–>11), Nokia C2 (Android 9), Nokia C1 Plus (Android 10)

2019 Redmi Go (Android 8), Samsung Galaxy A2 Core (Android 9), Nokia 1 Plus (Android 9–>11)

2018 Huawei Y3 (Android 8), Huawei Y5 Lite (Android 8), Samsung Galaxy J2 Core (Android 8–>9), Samsung Galaxy J4 Core (Android 8), Motorola E5 Play Go (Android 8)



