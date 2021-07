Ecco quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi

Quando si parla di aggiornamenti ci si concentra quasi esclusivamente su quelli Android o al massimo su quelli delle interfacce: MIUI, OxygenOS, ColorOS, One UI e così via. Proprio per questo, ho creato un articolo dedicato in cui potete capire quanto spesso un produttore aggiorni la versione di Android sui propri smartphone. Ma altrettanto importanti sono gli aggiornamenti delle patch di sicurezza, uno dei principali metodi per risolvere possibili falle. Quasi nessuno ha una policy specifica che permetta di capire con che cadenza determinati modelli le ricevano, ma Xiaomi ha deciso di porre rimedio.

Xiaomi pubblica la sua policy di aggiornamenti per le patch di sicurezza

Da qualche settimana, infatti, Xiaomi ha pubblicato una pagina dedicata sul proprio sito ufficiale riguardante la policy per gli aggiornamenti delle patch di sicurezza. In questo modo, gli utenti Xiaomi potranno capire il trattamento software che riceverà il proprio smartphone in termini di sicurezza. Nella lista troviamo elencati alcuni degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO e la frequenza con cui verranno aggiornati con le patch Google.

A differenza di altri produttori, Xiaomi non è particolarmente prolifica quando si parla di cadenza negli aggiornamenti di sicurezza. Ad oggi, infatti, gli unici modelli che ricevono aggiornamenti mensili sono i tre che fanno parte del programma Android One. Mi riferisco a Xiaomi Mi A3, Mi A2 e Mi A2 Lite, modelli ormai fuori catalogo e che sappiamo non riceveranno un nuovo modello. Ciò significa che d'ora in poi (salvo cambiamenti) non vedremo più smartphone Xiaomi con cadenza mensile.

Il resto del catalogo, infatti, riceve aggiornamenti di sicurezza ogni tre mesi:

Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 10i, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi Play

Redmi K20, K20 Pro

Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10S, Note 10T 5G, Note 9, Note 9S Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8 Pro, Note 8T, Note 7, Note 7 Pro, Note 7S

Redmi 10X 4G, 9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9T, 9i, 9C, 9C NFC, 8, 8A, 8A Pro, 8A Dual, 7, 7A

Redmi Go

POCO F2 Pro, X3, X3 NFC, X2, M2, M2 Pro, C3

Come specifica Xiaomi, però, gli aggiornamenti mensili e trimestrali potrebbero non essere rilasciati a intervalli fissi. Questo perché a volte le patch di sicurezza vengono aggiunti all'interno degli aggiornamenti Android e/o MIUI. Inoltre, le tempistiche possono variare da regione a regione e le succitate tempistiche saranno soggette a modifiche nel corso del tempo (cercheremo di tenerle aggiornate in futuro).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu