Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro ufficiali in Italia con ANC e ricarica wireless

A distanza di alcuni mesi dalle certificazioni Global ecco che le prime cuffie TWS con ANC della casa di Lei Jun sono pronte al debutto anche alle nostre latitudini: le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro (ovvero le Mi Air 2 Pro cinesi) hanno fatto capolino in Italia, per ora sotto forma di pagina presente sul sito ufficiale. Quanto basta per rivedere design e specifiche degli auricolari!

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro ufficiali: le nuove cuffie con ANC arrivano in Italia

Design e caratteristiche

Similmente alla versione China, le Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Pro mantengono un design in-ear, con un look elegante ed un corpo affusolato, caratterizzato da una finitura nera opaca. Il case squadrato presenta una luce LED ed un pulsante per il pairing. Ovviamente la custodia integra la medesima batteria della versione asiatica, una soluzione in grado di garantire fino a 30 ore (6 ore ogni singolo auricolare) di autonomia; presente all'appello sia la ricarica cablata che wireless Qi. Grazie alla ricarica rapida basteranno 10 minuti per poter beneficiare di almeno 90 minuti di riproduzione musicale.

Le cuffie sono dotate di driver dinamici LCP da 12 mm ed ospitano 3 microfoni ENC per migliorare la qualità dell'audio in chiamata. Ovviamente il pezzo forte è la presenza della tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC, soluzione ibrida fino a 35 dB. I controlli sono touch e in confezione sono presenti varie misure per i gommini (da S fino ad XL).

La nostra recensione

Abbiamo recensito le nuove cuffie di Xiaomi in versione China, con il nome di Mi Air 2 Pro: qui trovate la nostra recensione, utile per farvi un'idea di quello che vi aspetta.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

Nel momento in cui scriviamo le nuove cuffie TWS con ANC Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro sono comparse sul sito ufficiale del brand in Italia, ma per ora mancano ancora dettagli sul prezzo e sulla disponibilità. Non appena ci saranno novità e la casa cinese darà il via alla commercializzazione provvederemo ad aggiornare questo articolo: nel frattempo, questa è la pagina dedicata presente sul sito italiano.

Se proprio non potete attendere, vi segnaliamo il link all'acquisto della versione China, disponibile sullo store Banggood.

