OnePlus Watch si aggiorna di nuovo, ma in Italia latita ancora

A distanza di oltre un mese dalla precedente versione software – in cui si cominciava ad intravedere una certa commistione con OPPO – il primo smartwatch della compagnia cinese torna a far parlare di sé, questa volta con l'aggiornamento B.62, attualmente in fase di rilascio: quali sono le novità per OnePlus Watch?

OnePlus Watch: arriva l'aggiornamento B.62, ecco le novità

Il changelog della nuova versione software arriva direttamente dal forum ufficiale del brand: l'aggiornamento B.62 di OnePlus Watch porta con sé varie migliorie sia per quanto riguarda l'interfaccia utente che il posizionamento tramite GPS, ora più preciso e rapido. Di seguito trovate tutte le novità.

Design Ottimizzati i dettagli di alcuni quadranti, migliorato l'aspetto e aggiunti alcune informazioni come la data; Ottimizzato il layout di alcuni pulsanti dell'interfaccia, rendendoli più intuitivi e comodi da usare; La nuova funzione di controllo del volume rende la regolazione più facile e conveniente; Ottimizzata l'interfaccia per il controllo remoto della fotocamera.

Allenamento Migliorata la precisione e la velocità del posizionamento GPS.



Ovviamente il nuovo update per lo smartphone della casa cinese è attualmente in fase di roll out, ma solo nei paesi in cui il dispositivo è disponibile. Ricordiamo che dopo il debutto in Italia, OnePlus Watch è sparito da Amazon e nel sito ufficiale risulta Out of Stock (questa è la pagina dedicata). Sono passati ormai vari mesi eppure l'indossabile latita ancora: a quando il ritorno nel nostro paese? Al momento non abbiamo ancora una data ma è chiaro che la scelta di ritirare il dispositivo da alcuni mercati è legata alle carenze software al debutto: ora che gli aggiornamenti stanno procedendo, con l'introduzione di tante novità e migliorie… ci sarà mai spazio per il ritorno di OP Watch?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu