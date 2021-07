Di sera scendono le temperature… e i prezzi dello shop di Amazfit!

Di sera l'aria si rinfresca, le temperature scendono e partono le offerte serali di Amazfit.shop, con alcuni dei modelli più importanti del brand cinese in sconto: ecco come funziona l'iniziativa promozionale e quali sono i modelli interessati!

Prezzi freschi con Amazfit GTR 2E, GTS 2E e non solo: ecco tutte le offerte serali!

Le nuove offerte serali di Amazfit.shop sono un appuntamento irrinunciabile per mettere le mani su uno degli indossabili della compagnia cinese, risparmiando. I principali smartwatch Amazfit scendono di prezzo ma l'iniziativa è valida solo per poche al giorno, dalle ore 19 fino a mezzanotte. Di seguito trovate l'elenco degli indossabili in sconto!

Ovviamente si tratta di offerte lampo e quindi non sarà necessario inserire alcun codice sconto: il prezzo ribassato sarà visibile direttamente al momento dell'acquisto. Vi ricordiamo, infine, che i prodotti acquistati dallo store Amazfit.shop sono tutti spediti dall'Italia (in forma gratuita con una spesa superiore ai 30€).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu