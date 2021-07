OnePlus Buds Pro confermate: ecco quando arriveranno

Era l'autunno del 2020 quando le Buds Z allargavano la scelta nell'acquisto di cuffie OnePlus, un ecosistema che sta per ampliarsi con le OnePlus Buds Pro. Dopo un modello base ed uno più economico, l'azienda ha deciso di realizzare una scelta più pregiata per coloro che non vogliono compromessi. Manca ancora un annuncio ufficiale, ma sullo stesso sito ufficiale è comparso il nome del nuovo modello, perciò diamo per scontato che avrà caratteristiche da cuffie “Pro”.

OnePlus prepara le nuove e migliorate cuffie TWS Buds Pro

Come avrete capito, quindi, non sappiamo ancora praticamente nulla su queste OnePlus Buds Pro. A parte dare per scontato che avrà caratteristiche maggiorate rispetto a Buds e Buds Z, non sappiamo né come saranno fatte né quali saranno le sue differenze. Probabilmente ne sapremo di più a breve, anche perché non dovrebbe mancare molto alla loro presentazione.

Ad averci svelato l'esistenza delle OnePlus Buds Pro c'ha pensato il programma The Lab. Se conoscete la compagnia di Pete Lau, saprete che da qualche anno ha avviato questa iniziativa che concede alla community di testare in anteprima i nuovi prodotti. E così sarà anche a questo giro, permettendo così ai più curiosi di avere la chance di mettere le mani prima di tutti sulle nuove cuffie OnePlus. Se voleste provare, avete tempo fino al 17 luglio per inviare la vostra candidatura.

Da notare che l'annuncio di The Lab arriva insieme alla stessa iniziativa ma per OnePlus Nord 2. E visto che anche in questo caso la deadline è settata al 15 luglio, è plausibile che le nuove cuffie vengano presentate in occasione del nuovo capostipite della serie Nord.

