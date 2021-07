OnePlus 9R si aggiorna alla OxygenOs 11.2.4.4: tutte le novità | Download

Nonostante non sia arrivato in Europa, il minore della gamma 9 è stato come un fulmine a ciel sereno: bello, economico e prestante, in grado di conquistare sia noi che tanti utenti. Per fortuna lo smartphone è acquistabile in versione Global, quindi senza grossi grattacapi. Al di là di questa dovuta digressione, vi segnaliamo che OnePlus 9R sta cominciando a ricevere il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.2.4.4: ecco tutte le novità, insieme ai link per il download.

OnePlus 9R riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 11.2.4.4 | Novità & Download

Il nuovo aggiornamento per il piccolo della serie 9 introduce alcune novità gradevoli per la funzione Ambient Display. La OxygenOS 11.2.4.4 per OnePlus 9R aggiunge il supporto alle Bitmoji AOD (similmente a quanto avvenuto con i fratelli maggiori), una funzione realizzata da Snapchat e Bitmoji che consente di utilizzare un avatar personale nella schermata dell'Always-On.

Sistema Ottimizzata la gestione del controllo del surriscaldamento delle app di terze parti Ottimizzata l'esperienza di Quick Reply in alcuni scenari Patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2021 Pacchetto GMS aggiornato giugno 2021 Risolti problemi noti

Display ambientale Aggiunta la funzione screenshot per AOD Funzione Bitmoji AOD aggiunta, co-progettata da Snapchat e Bitmoji, che anima l'ambient display con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Orologio sul display ambientale – Bitmoji)



Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.2.4.4 per OnePlus 9R è attualmente in fase di rilascio tramite OTA. Se non volete attendere che il roll out faccia il suo corso, qui trovate il nostro articolo dedicato alla OxygenOS 11 con i link al download.

