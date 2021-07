Con l'arrivo della serie 9 in tanti hanno provato una certa attrazione nei confronti del modello 9R, il grande “escluso”. L'incarnazione Lite della famiglia è stata lanciata inizialmente solo in India, poi è arrivata Cina; nonostante ciò gli utenti europei sono stati totalmente esclusi. Un vero peccato dato che si tratta di uno smartphone con delle potenzialità. Siete rimasti con l'amaro in bocca? Niente paura perché esiste una possibilità: andiamo a scoprire dove comprare OnePlus 9R!

Aggiornamento 07/07: OnePlus 9R scende di prezzo su Banggood grazie ai nuovi coupon dello store. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata allo store.

OnePlus 9R è qui: ecco dove comprare il “piccolo” della serie

In termini di specifiche OnePlus 9R non si fa mancare proprio nulla, anche se accetta una paio di compromessi rispetto ai fratelloni. Il dispositivo è equipaggiato con lo Snapdragon 870, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1; il display è un'unità AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e lettore ID integrato. Il comparto fotografico si basa su una Quad Camera da 48 + 16 + 5 + 2 MP, con grandangolo, macro e OIS. Completa il pacchetto una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W. Mica male per il “piccolo” della serie! Se anche voi siete stati ammaliati dal device, ecco dove comprare OnePlus 9R.

COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER OP 9R

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Banggood

Segnaliamo che per tutti i modelli si applica uno sconto di 2$ pagando con PayPal (fino al 10 luglio). Il prezzo riportato in basso comprende già questa promo.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal; per ora sono presenti entrambe le colorazioni (Black e Blue). Il software è la OxygenOS, ovviamente in versione Global.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu