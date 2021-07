Il nuovo filtro depuratore di Xiaomi YouPin arriva con un look “futuristico”

Si torna a parlare della piattaforma di crowdfunding della casa cinese, a questo giro con un nuovo prodotto dedicato agli utenti che voglio sempre acqua pulita. Il filtro depuratore magnetico per rubinetto Yangfen arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo contenuto ed un look… particolarmente “futuristico”.

Xiaomi YouPin presenta il filtro depuratore magnetico per rubinetto Yangfen

Più che un filtro, infatti, il dispositivo sembra una piccola capsula proveniente dal futuro. Caratterizzato da un look appariscente e per nulla minimale (quindi leggermente in contrasto con quello che è lo stile della casa di Lei Jun), il filtro depuratore per rubinetto di Yangfen debutta su Xiaomi YouPin nelle colorazioni Black e Pink ed offre un pratico aggancio magnetico (con tanto di adattatori in dotazione per le varie dimensioni dei rubinetti). Il dispositivo funziona tramite magnetolisi, tecnologia utilizzata per migliorare la qualità dell'acqua. Da notare che non si tratta di acqua da bere: infatti il dispositivo va utilizzato principalmente in bagno o con un rubinetto la cui acqua viene utilizzata per lavarsi.





Il prezzo del nuovo filtro depuratore di Xiaomi YouPin è di circa 38.9€ al cambio attuale, ossia 299 yuan. Il dispositivo è attualmente in fase di crowdfunding ed ha già superato ampiamente l'obiettivo prefissato: insomma… un altro successo per la piattaforma di Lei Jun!

