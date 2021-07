OnePlus 6 e 6T: ecco quando arriverà OxygenOS 11 Beta

La OxygenOS 11 sta progressivamente facendosi strada su vari modelli, ma quando arriverà ai possessori di OnePlus 6 e 6T? Anche se stiamo parlando di modelli ormai lanciati quattro anni fa, per loro fortuna la compagnia ha confermato che fanno parte della roadmap. Ad oggi, l'update è arrivato inizialmente sulla serie 8, per poi allargarsi anche alla serie 7, 7T e a OnePlus Nord. Ma ci vorrà ovviamente tempo prima che l'aggiornamento si concretizzi sui modelli più datati come nel caso di 6 e 6T.

Aggiornamento 01/07: il team software torna a parlare di quando sarà rilasciata la prima OxygenOS 11 Beta per OnePlus 6 e 6T. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

La OxygenOS 11 per OnePlus 6 e 6T arriverà, ma ci vorrà ancora tempo

Nonostante i bug riscontrati abbiano rallentato lo sviluppo della OxygenOS 11 per i modelli più recenti, si sta già pensando a portarla su OnePlus 6 e 6T. Anche perché l'azienda è spesso celebrata proprio per la sua reattività negli aggiornamenti e quindi suppongo che gli sviluppatori non vogliano essere da meno. A tal proposito, sul forum cinese sono comparse le prime informazioni in merito, dandoci un indizio su quali saranno le iniziali date di rilascio.

Il post in questione fa riferimento alla HydrogenOS 11, la controparte cinese della nostra OxygenOS 11, con la prima Beta pubblica che partirà da fine agosto. Dopo averlo ipotizzato, anche la divisione occidentale ha confermato che la Beta della nostra OxygenOS 11 arriverà proprio in quel periodo. Fra l'altro, ricordiamo che la HydrogenOS 11 sarà l'ultima versione proprietaria, dato che in Cina sta venendo sostituita dalla ColorOS 11 di OPPO.

The Android 11 Open Beta version for the OnePlus 6 & 6T is scheduled to be released at the end of August, please stay tuned for our Community posts for more details. — OnePlus Support (@OnePlus_Support) June 27, 2021

Vi ricordiamo che, in ogni caso, nel nostro articolo dedicato trovate tutti i link al download della OxygenOS 11 per i modelli per cui è stata rilasciata. E non appena OnePlus 6 e 6T saranno aggiornati, verranno inclusi nell'articolo.

