Samsung porta una valanga di contenuti gratis su smartphone e tablet, con TV Plus e Samsung O

Samsung ha annunciato oggi che TV Plus, una delle principali app su Smart TV, è stata lanciata su Galaxy Store e Google Play Store per smartphone e tablet Galaxy selezionati. L'app offrirà a una selezione di utenti Galaxy l'accesso immediato a 46 canali gratuiti senza richiesta di pagamento, iscrizione o abbonamento.

Dopo il successo del lancio del servizio su smartphone e tablet negli USA, Regno Unito e Germania, è arrivato il turno degli utenti Samsung in Italia. Dal 30 giugno, gli utenti di smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere a contenuti di canali TV live e on demand gratuitamente, come ad esempio Vevo Pop, Clubbing TV, Fashion TV, Italian Fishing TV, Sportoutdoor TV, Motor 1 TV, Brindiamo!, Cinema Segreto, Bizzaro Movies, CG TV, Dark Matter Film e TV, Mondo TV Kids, Planeta Junior, Yamato Animation, Euronews Live, Bloomberg TV+, Teletubbies, Televisa Telenovelas e Cuore Ribelle. Con diversi programmi e canali in sette paesi dell'UE, e grazie alla costante aggiunta di nuovi canali, ci sono contenuti per tutti i gusti.

Con Samsung TV Plus a bordo del proprio smartphone è possibile personalizzare i contenuti scegliendo i canali preferiti, impostando i promemoria e organizzando l'app adattandola alle proprie esigenze, il tutto scoprendo consigli sui canali e sulle nuove uscite sempre a portata di mano. L'app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è già disponibile per il download immediato e l'accesso a contenuti completamente gratuiti (basta solo una connessione internet).





Inoltre Samsung O lancia anche la tab Watch in Italia. Con un unico swipe, gli utenti possono quindi leggere notizie, giocare e guardare i migliori programmi di TV Plus direttamente dalla schermata iniziale. Samsung O riunisce tutte le tue esigenze quotidiane in fatto di informazioni e contenuti un'unica pagina accessibile.

Come scaricare le nuove app di Samsung?

Per scaricare l'app Samsung TV Plus, basta cercarla ed eseguire il download dal Galaxy Store mentre per il Google Play Store trovate il link direttamente qui sotto. Per accedere a Samsung O, eseguire l'upgrade a R OS, mentre sui modelli di telefono Samsung 2021, Samsung O è già caricato; gli altri utenti, tra cui quelli di Bixby Home e Samsung Daily, potranno scegliere Samsung O direttamente dal Galaxy Store.

Samsung TV Plus Android | Play Store | Download

