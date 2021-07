Xiaomi UREVO rinnova il suo ombrello con torcia LED: ora è ancora meglio!

Di recente il produttore cinese ha lanciato sulla piattaforma di crowdfunding un ombrello smart, ma stavolta si tratta di un prodotto più “semplice”: l'ombrello con torcia LED di UREVO si rinnova e torna con una novità che lo rendere ancora più interessante, ovviamente a prezzo stracciato grazie a Xiaomi YouPin.

UREVO lancia la nuova versione del suo ombrello con torcia LED, disponibile su Xiaomi YouPin

In termini di design e stile, il prodotto ricalca quello della versione precedente: ci troviamo alle prese con un ombrello reversibile, realizzato con materiali di qualità ed utile sia contro la pioggia che per ripararsi dal sole (il tessuto blocca fino al 99% dei raggi UV). L'apertura avviene in un secondo, tramite un pratico meccanismo da attivare col pulsante posizionato sull'impugnatura. Proprio qui trova spazio la caratteristica principale: l'ombrello UREVO da Xiaomi YouPin integra una pratica torcia LED direttamente nel manico.







Si tratta di un modulo composto da tre LED ad alta luminosità, in grado di raggiungere una distanza fino a 10 m; la novità rispetto al predecessore (di cui qui trovate tutti i dettagli) è che ora è possibile regolare l'inclinazione della torcia.

Il nuovo ombrello con torcia LED di UREVO, versione rinnovata del modello che già conosciamo, è stato lanciato su Xiaomi Youpin a soli 9€ al cambio (ossia 69 yuan). Visto che il predecessore è arrivato anche nei principali store per noi occidentali è probabile che anche questo nuovo prodotto farà capolino presso una delle solite piattaforme.

