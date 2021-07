Il nuovo massaggiatore di Xiaomi YouPin vi regala un caldo relax

A distanza di un bel po' di mesi dall'ultima soluzione, ecco che arriva un nuovo, pratico massaggiatore per ginocchia targato Xiaomi YouPin, sotto il brand Pangao. Si tratta di un'azienda attiva sulla piattaforma di crowdfunding, specializzata in accessori per il relax che puntano alla qualità ma ad un prezzo conveniente.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo massaggiatore per ginocchia Pangao

Disponibile nelle colorazioni Black e White e dotato di un look “futuristico”, il massaggiatore per ginocchia Pangao di Xiaomi YouPin offre un massaggio riscaldato (41/45/48°C) e la terapia ad infrarossi, grazie agli 8 LED presenti all'interno. In termini di dimensioni abbiamo un corpo da 220 x 150 x 140 mm, con un peso di circa 750 grammi: si tratta di un accessorio “importante” ma vista la sua funzione, non stupisce più di tanto.

Il dispositivo può essere utilizzato non solo per le ginocchia, ma anche per rilassare i gomiti oppure le spalle. Insomma, in caso di dolori articolari il massaggiatore Pangao è utile per un po' di relax grazie alla sua versatilità. La parte superiore ospita un display per visualizzare i vari parametri ed una pulsantiera per accedere alle modalità e alle impostazioni. Le sessioni di massaggi possono essere settate automaticamente a 10, 20 o 30 minuti, in modo da non eccedere. La batteria è un'unità da 3.000 mAh, ricaricabile tramite USB.





Il nuovo massaggiatore per ginocchia Pangao ha debuttato su Xiaomi YouPin in offerta lancio, al prezzo di circa 52€ al cambio (399 yuan). Al momento il dispositivo è acquistabile solo in Cina, tramite la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi; comunque, non appena disponibile anche alle nostre latitudini provvederemo ad aggiornare questo articolo con i dettagli. Nel frattempo, se siete interessati potrete dare un'occhiata al precedente massaggiatore di Pangao, già disponibile su Banggood. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

