OnePlus sta preparando…una bottiglia?

OnePlus è sicuramente uno tra i brand più attivi con la sua community, il vero cuore pulsante di tutte le sue operazioni da anni. E se per quanto riguarda software e assistenza ha sempre fatto in modo che gli utenti partecipassero concretamente, questo non è accaduto per i prodotti veri e propri. E se il primo prodotto pensato dagli utenti di OnePlus fosse…una bottiglia per l'acqua?

OnePlus vuole fare una bottiglia vera o è un indizio per Nord 2?

Your ideal water bottle. How would you design it? Get your thinking cap on with the #PowerOfCommunity pic.twitter.com/ypDjNF82fk — OnePlus (@oneplus) July 6, 2021

Come nasce tutta questa particolare iniziativa? Sui suoi canali social, OnePlus ha chiesto agli utenti di mostrare il design di quella che dovrebbe essere la bottiglia d'acqua ideale per ognuno di loro. Ovviamente, le risposte non sono tardate ad arrivare, con numerosi utenti che hanno mostrato varie idee ma su bottiglie già esistenti, probabilmente nella speranza di vedere effettivamente un gadget del genere da parte del marchio ispirato dalla filosofia del Never Settle.

Addirittura uno di loro ne ha realizzato un modello in 3D, con linee molto semplici ma in pieno stile OnePlus. A dirla tutta, non sarebbe proprio la primissima bottiglia dell'azienda, visto che in occasione del lancio del primo OnePlus Nord, tra i vari gadget dedicati c'era proprio una borraccia in alluminio, di quelle sempre più comuni onde evitare l'utilizzo frequente della plastica. Questo ci fa venire in mente una cosa: e se fosse una trovata per anticipare l'uscita di OnePlus Nord 2?

Conoscendo il brand tutto può essere, visto anche la “confezione” alternativa per il modello 9 Pro, ma anche l'idea di una bottiglia vera e propria non dispiacerebbe a nessuno, vista anche la bella riuscita degli zaini prodotti dal brand in questi anni. E voi comprereste una bottiglia a marchio OnePlus? Fatecelo sapere nei commenti!

