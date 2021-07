Recensione BlitzWolf BW-GC2: non lasciatevi confondere dal prezzo economico di questa sedia da gaming

Che si giochi, oppure si stia al computer per lavorare, ci sono poche cose più importanti di una buona sedia da gaming. Ed è così perché se c'è una parte del corpo che davvero risente del tempo passati avanti al monitor, è la schiena. La realtà dei fatti però, è che il mondo delle sedie da gaming è molto complesso, e lo è non tanto per via delle caratteristiche intrinseche di ogni modello in vendita, quanto per il fatto che ci sono delle sedie da gaming estremamente costose che hanno fatto entrare nell'immaginario comune l'assioma secondo il quale “per una buona sedia, bisogna spendere tanto”.

E poi arriva Blitzwolf, che conosciamo ormai più che bene per i suoi numerosissimi dispositivi smart, che con la BlitzWolf BW-GC2 ha tentato di cambiare un po' le carte in tavola: la sua sedia da gaming è uno dei modelli con il miglior rapporto qualità/prezzo in circolazione, e nasconde una serie di possibilità che difficilmente è possibile trovare in una sedia da gaming a meno di 100 euro.

Recensione BlitzWolf BW-GC2, la sedia da gaming economica con una marcia in più

Contenuto della confezione

La confezione della BlitzWolf BW-GC2 è praticamente identica a qualsiasi altro esponente della categoria. Grande e totalmente in cartone monocromatico, al suo interno contiene la sedia da gaming divisa in due blocchi, ovvero schienale e seduta separati. Al suo interno però sono presenti tutti gli accessori necessari per l'assemblaggio, assieme ad un manuale di istruzioni che – ammettiamolo – in alcuni tratti va interpretato.

Assemblaggio

Una cosa va subito detta: assemblare la BlitzWolf BW-GC2 non è facile se si è soli ma, si sa, è così per qualsiasi prodotto di questa categoria. Con una bella sudata sono riuscito a montare la sedia da gaming senza alcun aiuto, ma il mio consiglio è quello di farsi supportare da un buon amico nell'assemblaggio.

Sia chiaro, non è nulla di particolarmente difficile, ma date le dimensioni del prodotto alcuni passaggi potrebbero diventare piuttosto complessi e si rischierebbe di sentire dentro la propria testa quella famosa vocina secondo la quale, forse, sarebbe meglio abbandonare la procedura e darsi per sconfitti.

Alcune delle viti, soprattutto quelle per i braccioli e per lo schienale, sono molto dure da avvitare e se da un lato rendono l'assemblaggio leggermente complesso, dall'altro lasciano intuire già da questa prima fase il grado di solidità del prodotto.

Design e materiali

Disponibile in quattro differenti colorazioni, tutte caratterizzate dalla predominanza del colore nero, la BlitzWolf BW-GC2 è caratterizzata dal tipico design di una sedia da gaming. È piuttosto appariscente ma, a differenza di alcuni modelli, ha un aspetto sì accattivante, ma allo stesso tempo piuttosto elegante.

Sono presenti il cuscino cervicale ed il cuscino lombare, che si possono regolare in altezza o eliminare totalmente, ed in linea generale: nonostante sia piuttosto economica, è una sedia da gaming è molto solida che non mostra la minima incertezza anche con i movimenti più bruschi purché si faccia molta attenzione ad avvitare come si deve tutte le viti, in modo da evitare che con le vibrazioni possano uscire dal proprio vano.

Buoni i materiali, che sono tutto sommato in linea con la fascia di prezzo a cui è venduta, caratterizzati da una predominanza di una piacevole pelle sintetica che restituisce una buona sensazione al tatto e vari inserti in plastica ed alluminio che garantiscono solidità. Le plastiche, soprattutto quelle laterali, sono forse un po' troppo leggere: avrei preferito che fosse stata utilizzata una plastica più solida, ma è un particolare di poco conto.

Buona anche la qualità delle cuciture che, dopo un paio di mesi di utilizzo, non hanno mostrato alcun segno di cedimento. Infine, la corsa delle ruote è fluida e scorrevole.

I braccioli si possono regolare in altezza ed anche in angolazione: è una soluzione molto comoda in alcuni casi, che però aumenta il rischio di “scivolamento” qualora si dovesse fare affidamento su di loro per alzarsi o posizionarsi diversamente quando si è seduti. Lo schienale poi si può inclinare di 90 gradi, permettendo una postura perfettamente verticale, oppure perfettamente orizzontale. Ma fate attenzione: qualora vogliate abbassare lo schienale della sedia da gaming di 180 gradi, molto probabilmente rischierete di ribaltarvi per una (chiaramente) sbilanciata distribuzione dei pesi.

C'è anche un cuscino a comparsa, che va fissato nella parte anteriore della seduta e che è pensato per rendere più agevole il bilanciamento dei pesi qualora ci si volesse stendere sulla sedia (qualcuno mi spieghi l'utilità di questa cosa): insomma è pur vero che la BlitzWolf BW-GC2 può essere utilizzata quasi a mo' di letto, ma vi sconsiglio vivamente di pensarci sul serio.

Ecco le caratteristiche della BlitzWolf BW-GC2:

Capacità di carico: 150 kg.

Dimensioni della seduta: 52 x 59 cm (lunghezza x larghezza).

Dimensioni dello schienale: 56 x 92 cm (lunghezza x altezza).

Altezza della seduta regolabile: 37 – 48 cm.

Peso: 20,5 Kg

Comodità e seduta

Partiamo subito con un presupposto: negli anni ho provato diverse sedie da gaming, e la BlitzWolf BW-GC2 è quella che ho scelto come mia compagna nelle lunghe (lunghissime) giornate di lavoro. Insomma, mi piace. E se è vero che una volta provata una sedia da gaming, difficilmente si penserà di tornare ad utilizzare una sedia “tradizionale”, è altrettanto vero che qualora si voglia acquistare una sedia da gaming economica, senza quindi spendere cifre astronomiche, difficilmente si penserà ad un altro modello dopo aver provato la BlitzWolf BW-GC2.

Inizialmente però, data la seduta ergonomica, quando ci si siede per la prima volta si potrebbe pensare che si tratti di un modello troppo “rigido”. Vuoi per la forma ergonomica, vuoi per la presenza del cuscino lombare e di quello cervicale,quando ci si siede per la prima volta si ha la sensazione di doverlo fare in una posizione ben precisa. Posizione che, però, con il tempo si inizierà ad apprezzare sempre di più e che porterà evidenti giovamenti alla schiena e alla cervicale.

La realtà dei fatti è che sia lo schienale che la seduta non sono estremamente morbidi, ma sono stati chiaramente progettati in modo tale da sostenere al meglio il peso di chiunque ci si sieda: è comoda, la postura è ottima e se ci si siede “come posturologo comanda” non stanca la schiena neppure dopo lunghe sessioni di lavoro o gioco.

Ciò che non mi ha convinto però riguarda sempre i braccioli. A prescindere dal fatto che la rotazione potrebbe risultare scomoda in alcuni casi, mi sarebbe piaciuto vederli almeno imbottiti invece che realizzati con una plastica gommata di buona qualità, ma comunque decisamente poco comoda se utilizzata a lungo.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita della BlitzWolf BW-GC2 è di 135,55 euro, ma tramite il nostro coupon potrete portarvela a casa in sconto a 84,97 euro. Ed ora ditemi voi: a questo prezzo, riuscite a trovare una sedia da gaming economica migliore di quella di Blitzwolf? Tranquilli, rispondo io: molto, molto difficilmente. È un vero e proprio affare, soprattutto considerando che la stragrande maggioranza delle sedie da gaming costano almeno il doppio e che nella fascia del prezzo in sconto, non si troverà assolutamente nulla con questa qualità.

E a chiunque sia ancora scettico circa su tipologia di prodotti, oppure pensi che spendere queste cifre per una sedia da gaming dico: non lasciatevi confondere dal fatto che si chiamino “da gaming”, perché questa tipologia di prodotti è un toccasana per qualsiasi attività fatta al computer, ludica o meno, e senza dubbio è un investimento per il quale nel tempo la vostra schiena vi ringrazierà.





