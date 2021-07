iQOO 8 potrebbe superare Honor come primo con Snapdragon 888+

L'ultima volta che abbiamo approcciato con il sub-brand di vivo, ci eravamo lasciati con il top mid-range Neo 5 Vitality. Dopo quasi due mesi però, pare sia già tempo del nuovo flagship della compagnia. Infatti, da un poster ufficiale apprendiamo l'uscita del nuovo iQOO 8, di cui vi riportiamo tutte le novità attualmente esistenti.

Aggiornamento 13/07: iQOO 8 si fa sempre più interessante, soprattutto per quanto riguarda l'hardware. Trovate tutto nella sezione “Hardware”.

iQOO 8: tutto ciò che sappiamo fino ad ora

L'indizio ufficiale per iQOO 8 parte da un poster che il brand ha pubblicato per l'organizzazione di un torneo da gaming con in palio anche la presenza alla presentazione del nuovo smartphone. Particolare la scelta della nomenclatura, visto che non è stato scelto il numero 9 ma bensì il primo numero pari della serie. Probabile che sia un po' come il modello intermedio proprio tra iQOO 7 e iQOO 9.

Hardware

Se nelle prime battute non c'erano vere e proprie indiscrezioni sulle specifiche tecniche, se non per la conferma del display curvo per la serie, come accaduto per iQOO 5 Pro, adesso abbiamo succose novità in merito all'hardware. Infatti, secondo Digital Chat Station, pare che iQOO 8 possa avvalersi dello Snapdragon 888+, quindi scongiurando le altre indiscrezioni che potevano vedere il chipset 888 oppure il Dimensity 1200 a bordo del nuovo smartphone. E sempre secondo il leaker, potrebbe essere anche il primo ad utilizzarlo, superando nel tempo Honor Magic 3 Pro.

Indiscrezioni su uscita e prezzo

Ma quando potrebbe arrivare questo nuovo iQOO 8? Il torneo organizzato e dedicato all'evento dovrebbe vedere la fine entro il 18 agosto 2021, quindi è molto probabile arrivi nella terza settimana dello stesso mese. Questo è avvalorato anche dal leaker Bald Panda, che spiega come proprio il nuovo iQOO dovrebbe arrivare per quel mese.

Seguendo però le indiscrezioni di Digital Chat Station, se questo modello sarà il primo con il flagship di Qualcomm, allora è probabile avvenga prima di tale data. Insomma, aspettiamocelo per il mese più caldo dell'anno, intanto il nuovo flagship scalda i motori.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu