Dove comprare iQOO 8 e iQOO 8 Pro

Avviamo visto tutti i dettagli su dove acquistare il precedente iQOO 7, ma ora, con l'arrivo della generazione più recente è il momento di puntare i riflettore anche sui nuovi modelli. Se iQOO 8 e 8 Pro vi hanno conquistato, ecco dove comprare i nuovi flagship di vivo, ovviamente risparmiando!

iQOO 8 e iQOO 8 Pro: dove comprare i nuovi top della serie

A questo giro la casa cinese ha alzato il tiro, proponendo due smartphone top con caratteristiche di tutto rispetto, un design accattivante ed una versione speciale BMW Edition bella da guardare. iQOO 8 adotta un display flat da 6.56″ Full HD+ mentre per il fratello maggiore si sale a 6.78″ QHD+ con bordi curvi, in entrambi i casi soluzioni AMOLED dotate di refresh rate a 120 Hz. Segnaliamo che il modello Pro adotta uno schermo LTPO e monta un lettore d'impronte ad ultrasuoni.

Altra differenza riguarda il chipset, ossia lo Snap 888+ per la versione Pro e lo Snap 888 standard per iQOO 8. In entrambi i casi troviamo una super ricarica da 120W, ma solo per il Pro questa è accompagnata anche da quella wireless da 50W. Per maggiori dettagli qui trovate il nostro approfondimento sui flagship mentre per scoprire dove comprare iQOO 8 e 8 Pro… continuate a leggere!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è in versione Global mentre le colorazioni disponibili sono Black, White e BMW Edition per il modello 8 e Black e BMW per il fratello maggiore 8 Pro. Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

Infine per tutti i dispositivi è presente uno sconto aggiuntivo di 5€ che sarà applicato al carrello: si tratta di una promo dello store, quindi potrebbe terminare in qualsiasi momento (visto che non viene specificata la durata).

iQOO 8

iQOO 8 Pro

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai flagship.

