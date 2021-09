Dreame T10: risparmia fino a 60€ su Amazon, ma solo per poco

L'aspirapolvere senza fili Dreame T10 è di nuovo protagonista di una promozione su Amazon, con tanto di Coupon dedicato: una soluzione economica, leggera e potente ad un prezzo goloso, ovviamente con spedizione Prime (che è sempre una garanzia!).

Dreame T10 torna in sconto su Amazon con coupon e una promozione per utenti Prime

Equipaggiato con un motore brushless da 400W in grado di generare una potenza di aspirazione fino a 120AW, con una pressione fino a 20 Kpa, Dreame T10 si presenta come una soluzione minimale ed efficiente. Il corpo in policarbonato è leggero e maneggevole e grazie alle tre modalità sarà possibile regolare le performance in base alle proprie esigenze e – soprattutto – sfruttare la modalità Eco per risparmiare batteria.

In basso trovate il link all'acquisto per l'aspirapolvere senza fili Dreame T10, in sconto su Amazon: se non visualizzate correttamente il box di seguito, provate a disattivare AdBlock. Per risparmiare sarà necessario utilizzare il codice sconto CZCW2MQ5 da inserire nel carrello, al momento dell'acquisto. Inoltre, all'interno della pagina del prodotto (subito sotto il prezzo) troverete la voce da spuntare Applica Coupon 40€. Utilizzando entrambi gli sconti il prezzo finale dell'aspirapolvere scenderà a 189.99€. Se siete interessati affrettatevi perché l'iniziativa promozionale durerà solo fino alle ore 23:59 del 12 settembre.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu