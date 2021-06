I powerbank, di ogni genere e capacità, sono un accessorio fondamentale per chi lavora con la tecnologia e non sta mai fermo. Ed avere un caricabatterie portatile molto potente ma compatto è sempre una soluzione importante e lo sa bene ZMI, brand affiliato a Xiaomi, che lancia il suo power bank a due porte MINI a 30W dal prezzo veramente buono.

ZMI (ZIMI) Double Port Power Bank 30W: tutto sul caricabatterie portatile da 10.000 mAh a due uscite

Nonostante abbia una capacità da 10.000 mAh, il power bank di ZMI (ZIMI) si dimostra davvero compatto, essendo alto meno di 10 cm e soprattutto leggero, pesando solo 202 grammi. Al suo interno sono infatti incluse due batterie ricaricabili al litio da 5.000 mAh di tipo 21700, che permettono di ricaricare i dispositivi più recenti. Questo perché le porte escono fino a 22.5W (USB Type-A) e fino a 30W (USB Type-C) e quindi è possibile anche avere due dispositivi in carica di diversa fattura.

Il produttore garantisce una ricarica completa al 100% in circa 66 minuti, che per gli standard proposti è sostanzialmente veloce. Il caricabatterie ha inoltre una protezione per le elevate temperatore, per i corto-circuiti, i sovraccarichi e le sovratensioni. Inoltre, facendo doppio clic sul tasto presente, è possibile anche ricaricare smartband con la modalità di ricarica di mantenimento. Quanto alle potenzialità di ricarica, la Type-A supporta 5V 2.4A / 9V 2.23A / 12V 1.67A, mentre la Type-C 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.25A / 15V 2A.

Il prezzo del nuovo power bank ZMI Double Port MINI 30W è di circa 26€, che per ciò che offre è davvero buono. Attualmente è disponibile nella sola Cina, ma è molto probabile ritrovarlo tra qualche tempo su Banggood o AliExpress.

