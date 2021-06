Quest’app ti fa personalizzare la barra di stato su qualsiasi Android

È nuovamente tempo di personalizzazione: dopo aver visto come rivoluzionare l'utilizzo ad una mano, oggi si parla di personalizzare la barra di stato. Che tu abbia uno smartphone Samsung, Xiaomi, OnePlus e così via, la barra di stato è uno dei pochi elementi che le varie UI proprietarie non consentono di modificare. È un limite di Android, anche perché è un elemento sensibile del sistema operativo, ma ciò non significa che non ci siano metodi alternativi per cambiarne le fattezze. Grazie ad un'app ad hoc, infatti, è consentito modificarle il look visivo, ma anche le funzionalità legate alla sua interazione.

Come personalizzare grafica e funzioni della barra di stato con Super Status Bar

Personalizzare la barra di stato diventa possibile con Super Status Bar, realizzata dallo sviluppatore Tom Bayley, lo stesso delle apprezzate app MIUI-ify e Tile Shortcuts. Questa app offre tutto un insieme di customizzazioni di vario tipo, potendo cambiare l'aspetto grafico: oltre a scegliere fra una serie di presets, si possono modificare i colori e oscurare le icone che non ci interessano. A tal proposito, è possibile togliere l'indicatore della batteria e sostituirlo con una barra orizzontale (anch'essa configurabile graficamente).

Un'altra opzione interessante dell'app Super Status Bar è quella relativa alle gestures per la barra di stato. Una delle più utile è lo slider orizzontale (anche questo personalizzabile) sulla stessa barra per regolare luminosità e/o volume audio, ma anche singolo e doppio tap per altre funzioni (screenshot, split screen e molte altre). Inoltre, è possibile anche impostare la visualizzazione delle notifiche nella barra di stato: in questo modo, è possibile disattivarne la comparsa pop-up a schermo, in modo da renderle meno invadenti alla vista. Persino le notifiche possono essere regolate visivamente, fra colori, posizionamento ed animazione.

Tuttavia, per impostare questa visualizzazione delle notifiche, è necessario che abbiate abilitato il Debug USB nelle Opzioni Sviluppatore del vostro smartphone ed usare ADB. Ecco cosa fare:

Scarica ADB dal sito ufficiale

Estrai il file scaricato ed entra nella cartella “platform-tools”

Tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, clicca col destro del mouse e seleziona “Apri finestra PowerShell qui”

Nella finestra di terminale, inserisci il seguente comando e premi Invio: adb shell pm grant com.tombayley.status bar android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS



Super Status Bar potete scaricarla gratuitamente direttamente dal Google Play Store, anche se alcune feature sono vincolate alla versione Premium.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu