yeedi celebra i Prime Day 2021 con i robot ad un prezzo imperdibile

E anche per il 2021 sono giunti i Prime Day. Il super evento di Amazon permette ogni anno di ottenere prodotti molto interessanti a cifre davvero irrinunciabili, come nel caso dei robot aspirapolvere yeedi 2 Hybrid e K650, in offerta proprio con i Prime Day 2021 ad un prezzo da cogliere al volo.

yeedi Prime Day 2021: ecco come ottenere i robot aspirapolvere in offerta

Prima di conoscere come ottenere i robot yeedi in offerta per il Prime Day 2021, conosciamo più nel dettaglio i due prodotti in questione. partendo dal più prestante modello yeedi 2 Hybrid, come possiamo vedere anche dalla recensione che trovate sia testuale che video (sopra), si tratta di un robot aspirapolvere molto concreto, dotato di una potenza di aspirazione da 2.500 Pa, ma anche un'ottima funzione di lavapavimenti con serbatoio da 240 ml. Non manca poi un'ottima batteria, un modulo da ben 5.200 mAh, che porta fino a 200 minuti di autonomia. Il tutto può essere poi gestito tramite applicazione.

Passando al modello meno prestante, ma si fa per dire, yeedi K650, abbiamo un prodotto concreto, che svolge anch'esso un ruolo da lavapavimenti oltre che da aspirapolvere, con un'ottima potenza di aspirazione da 2.000 Pa, ma anche un serbatoio da 300 ml ed un'autonomia molto interessante da 130 minuti. Anche qui, sono presenti funzioni smart utilizzabili sia dall'applicazione, sia con supporto agli assistenti vocali.

Trovate quindi i robot aspirapolvere lavapavimenti yeedi 2 Hybrid e K650 in offerta esclusiva per i Prime Day all'ottimo prezzo rispettivamente di 209.99€ e 129.99€, con l'offerta del K650 da riscattare con Coupon da applicare nella pagina del prodotto, ma solo fino al 22 giugno 2021.

