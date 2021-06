Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 13: compaiono le prime foto dubbie

Quando si parla di Xiaomi, ci sono tre macro-argomenti che catalizzano leak e rumors: Xiaomi Mi MIX 4, fotocamera nello schermo e MIUI 13. Non c'è settimana senza che in rete non compaia un qualche tipo di indiscrezione che voglia provare a svelare uno di questi soggetti. Se si parla della MIUI 13, ci sono già vari indizi sparsi in giro sul prossimo major update della società, anche all'interno della stessa MIUI 12.5. Non sappiamo ancora con certezza quale sarà il primo smartphone ad averla pre-installata di default, ma ci sono indizi che puntano proprio verso il prossimo capitolo della serie Mi MIX.

Xiaomi Mi MIX 4 sarà il primo con MIUI 13? Forse sì, ma con lo scopriamo con queste foto

A confermare questa ipotesi ci provano queste foto dal vivo, in cui viene messo in bella mostra il presunto Xiaomi Mi MIX 4. Due foto che non si limitano a svelarne il design frontale, ma che si focalizzano anche sul rivelarne la componente software. Concentrandoci sul primo punto, ciò che traspare è uno smartphone ovviamente full screen, dato che pare sempre più scontato che il futuro Mi MIX sarà dotato di fotocamera sotto allo schermo. Una feature che lo renderà più pregiato del passato, ma anche più costoso. Fra l'altro, Xiaomi avrebbe in programma il lancio di ben tre modelli con tale caratteristica, fra cui il pieghevole di nuova generazione.





Proseguendo, in queste foto vediamo un piccolo assaggio della presenza della MIUI 13 a bordo di Xiaomi Mi MIX 4. Nella schermata delle impostazioni è possibile avere uno scorcio del firmware, qua indicato come MIUI 13.02 Stable. E già qua notiamo un'anomalia che sottolinea il quasi scontato, ovvero che queste foto sono una bella menzogna. Dico questo perché la MIUI non utilizza questo tipo di numerazione: anziché 13.02, sarebbe dovuto essere 13.0.2. Inoltre, manca la dicitura relativa alla geolocalizzazione del firmware, cioè “China Stable” oppure “Global Stable“.

Per cercare di dare un tocco ancor più veritiero alle foto, chi le ha realizzate ha provato ad inserire il nuovo widget dell'orologio che Google ha inserito nella lock screen di Android 12. Tuttavia, è abbastanza improbabile che Xiaomi Mi MIX 4 arrivi con l'ultimo firmware di Android, dato che il suo arrivo è previsto per fine 2021 e i primi smartphone con Android 12 sono previsti per inizio 2022. Senza contare che, sempre nella lock screen, in basso ci sono delle icone mal ritagliate che probabilmente derivano dall'immagine originale su cui è stato costruito questo falso. Ad occhio e croce, vedendo anche le forme dello schermo, identiche a quelle del mio smartphone personale (curve ma non troppo), probabilmente si tratta di un Samsung Galaxy Note 10+

