Il pieghevole Xiaomi sarà ancora più premium di Mi 11 Ultra

Dopo il lancio dell'esagerato Mi 11 Ultra, sembra proprio che il 2021 accoglierà altri top di gamma marchiati Xiaomi. Sappiamo già che in ballo ci sono due importanti novità: in primis il Mi MIX 4 che tutti aspettano, ma anche i pieghevoli di seconda generazione. Parlo al plurale perché i rumors ne indicano più di un modello, anche se verrebbe da dubitare che ci sia più di un pieghevole. Ma le voci di corridoio sembrerebbero indicarlo, indicando le sigle J18S e K8 come i due modelli, nome in codice “argo” e “odin“. Senza contare che nel corso di quest'anno potremmo assistere al lancio della serie Mi CC11, da cui potremmo ereditare il nostro Mi Note 11, per non parlare del possibile Mi 11T.

Il prossimo top di gamma Xiaomi avrà caratteristiche inedite

Fatto sta che Xiaomi starebbe preparando numerose novità, fra cui uno smartphone con sigla tecnica M2106118C. A riportarne l'esistenza è il leaker DigitalChatStation: è ancora presto per capire di quale modello si tratti, ma egli stessi indica la sigla K8 come quella annessa. Questo significa che dovremmo star parlando del pieghevole “odin“, anche se continua ad esserci caos in merito. Sì, perché “odin” è anche il nome associato alla serie Mi MIX 4, quindi o è stata fatta confusione dai leaker nell'associare queste sigle oppure Mi MIX 4 potrebbe essere anch'esso un pieghevole.

Ma al di là delle questioni “anagrafiche”, ciò che è interessante analizzare sono le caratteristiche che dovrebbero contraddistinguerlo. Sì, perché sempre secondo DigitalChatStation staremmo parlando del primo smartphone Xiaomi con UWB. Dopo Apple e Samsung, anche la compagnia di Lei Jun sarebbe pronta ad abbracciare questa nuova tecnologia. Una sigla che sta per Ultra Wide Band e che permetterebbe così l'espansione dell'ecosistema con la propria versione degli smart tag UWB.

Secondo le voci di corridoio, questo M2106118C avrebbe una scheda tecnica di alto profilo, paragonabile se non addirittura superiore a quella di Xiaomi Mi 11 Ultra. Si parla della presenza di un SoC flagship Qualcomm: potrebbe trattarsi dello Snap 888, se non addirittura del più avanzato (ma inedito) Snapdragon 888 Pro. D'altronde lo stesso leaker ha precedentemente dichiarato che Xiaomi lo starebbe testando, perciò sarebbe un'ipotesi plausibile.

La ciliegina sulla torta sarebbe l'adozione della fotocamera sotto allo schermo, la novità che tutti attendono e che Xiaomi sta preparando da anni. E qua ci ricolleghiamo a Mi MIX 4 e ai pieghevoli, al bordo dei quali è previsto l'utilizzo di un sensore nascosto sotto al vetro del display. A questo punto verrebbe da pensare che su questi prossimo flagship Xiaomi possa trovare spazio anche la nuova ricarica ultrarapida HyperCharge. Probabilmente non la vedremo su Xiaomi Mi 12, ma su top di gamma commercializzati su scala inferiore, come spesso accade con tecnologie ancora da testare a fondo. Anche perché il pubblico ha già sollevato dubbi in merito, ai quali Xiaomi ha risposto.

