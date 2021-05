In una giornata, in generale da un paio di mesi, piena di prodotti Xiaomi in Italia, si torna a parlare anche di altri misteriosi smartphone. Come quello comparso in una certificazione per la batteria e che secondo molti potrebbe essere il presunto Xiaomi Mi CC10, ma sarà lui?

Xiaomi Mi CC10: ecco le specifiche che fanno pensare a lui

Che cosa sappiamo quindi di questo nuovo smartphone di Xiaomi? La certificazione riportata è la nota 3C, cioè quella che si occupa di certificare batteria e ricarica di un dispositivo. In questo caso, è stato registrato un modulo con capacità di 4.360 mAh (valore 4.260 mAh). Per capire che si tratta di una batteria utilizzata da Xiaomi, di una capacità di poco superiore a quella del Mi 11 Lite si va ad individuare che il numero modello è BN4E.

Da questo leak, si sono poi scatenate una serie di dibattiti e discussioni su quale possa essere questo smartphone. Ebbene, molti non hanno dubbi: sembra proprio possa trattarsi di una delle specifiche tecniche del famoso Xiaomi Mi CC10 di cui si era vociferato quasi un anno fa e qualche mese fa ma che ad oggi non si è concretizzato. In ogni caso, pare che non sia neanche troppo lontano e si vocifera che possa essere dotato persino di uno Snapdragon 870 come SoC.

Attualmente è tutto ciò che si sa su questo nuovo modello, di cui però dovremo attendere nuovi dettagli per capire cosa sarà davvero e semmai possa arrivare come Mi Note 11 o Mi 11T. Lo scopriremo in queste settimane.

