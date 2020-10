I dispositivi smart per la nostra casa, come elettrodomestici, ma anche sistemi di illuminazione e sicurezza, è possibile controllarli tramite il telefono, sebbene in modo indiretto. Questi però sono spesso comunicanti tramite una connessione di rete, di conseguenza diventano dipendenti da essa. Ma Xiaomi, esperta di smart home, ha la soluzione al fine di rendere lo smartphone un telecomando a banda ultra-larga (UWB), piuttosto che un dispositivo ad infrarossi.

Xiaomi UWB: che cos'è e come controlla i dispositivi smart tramite banda ultra-larga

Prima di parlare nello specifico di cosa fa Xiaomi UWB, bisogna prima riportare ciò che fa la banda ultra-larga. Essa utilizza onde radio a bassa energia, corto raggio e larghezza di banda elevata per trasmettere i dati. La larghezza della banda è infatti molto ampia, dato che parte dai 500 MHz, come fa del resto quella Xiaomi, superiore a quella di monitor wireless e router perché non interferisce con la comunicazione a banda stretta e con le onde portanti.

Sebbene condivida questi aspetti con la banda ultra-larga 5G, Xiaomi UWB è qualcosa di leggermente diverso. Essa fornisce ai dispositivi quella che potremmo definire consapevolezza spaziale, quasi come se avessero dei GPS interni, al fine non solo di indicarne la posizione, ma anche il suo orientamento rispetto agli altri dispositivi. Per farla breve, viene utilizzata per dirvi a cosa state puntando lo smartphone.

La cosa comoda, come si vede da video in alto, è proprio il fatto che Xiaomi UWB crea un ottimo canale di comunicazione tra i dispositivi. Un Mi 10 ad esempio, può connettersi facilmente e controllare un dispositivo smart indicando semplicemente la direzione. E la cosa bella è che né Internet, né Bluetooth sono coinvolti.

Chiaro che, non c'è nessuna magia nella banda ultra-larga di Xiaomi, ma necessita di un'antenna e di specifiche apparecchiature per funzionare. Non è una cosa applicabile da subito, ma ne prossimo futuro diventerà sicuramente lo standard.

